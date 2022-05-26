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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Alibaba утроила квартальный убыток и отказалась делать прогнозы из-за локдаунов

Годовая прибыль компании снизилась на 59%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding увеличил выручку в четвертом финансовом квартале на 9%, но увеличил чистый убыток вырос в три раза из-за падения стоимости портфеля инвестиций компании.

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Чистый убыток компании в январе-марте составил 16,24 млрд юаней ($2,56 млрд), или 6,07 юаня в расчете на ADS, по сравнению с 5,5 млрд юаней, или 1,99 юаня на ADS, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов снизилась до 7,95 юаня на ADS с 10,32 юаня на ADS годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, для этого показателя составлял 7,1 юаня на ADS.

Квартальная выручка Alibaba выросла до 204,1 млрд юаней с 187,4 млрд юаней при консенсус-прогнозе рынка в 199,5 млрд юаней.

"Несмотря на макроэкономические проблемы, повлиявшие на цепочки поставок и настрой потребителей, мы продолжили фокусироваться на преимуществах нашего бизнеса и создавать возможности для повышения эффективности", - отмечают в компании.

Число активных пользователей сервисов Alibaba по всему миру за 12 месяцев, завершившихся 31 марта, составило 1,31 млрд человек, что на 28,3 млн больше, чем за календарный 2021 год. В Китае насчитывалось более 1 млрд пользователей, за рубежом - 305 млн.

По итогам всего прошедшего финансового года чистая прибыль Alibaba снизилась на 59%, до 61,96 млрд юаней ($9,77 млрд), выручка увеличилась на 19%, до 853,06 млрд юаней.

Компания традиционно публикует прогнозы в начале нового финансового года, однако 26 мая она заявила, что считает "разумным" в этот раз отказаться от них, учитывая неопределенность, связанную с последствиями китайских локдаунов для ее бизнеса в КНР. При этом она предупредила, что карантинные ограничения в Китае, и особенно в Шанхае, оказали серьезное влияние на ее бизнес в стране.

ADS Alibaba на предварительных торгах в Нью-Йорке в четверг прибавляют в цене 4%. С начала текущего года их стоимость снизилась на 31%.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. На Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.

Alibaba Китай Шанхай
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