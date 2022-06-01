"Яндекс" договорился о продлении права на погашение облигаций теперь до 6 июля

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" снова договорился с держателями конвертируемых облигаций о продлении срока, которое позволит бондхолдерам требовать погашения ценных бумаг, теперь - до 6 июля 2022 года, говорится в сообщении компании.

Для изменений в условиях выпуска облигаций "Яндекс" должен был получить разрешение владельцев не менее 75% суммарного номинального объема бондов.

Эмитентом конвертируемых облигаций на $1,25 млрд с купоном 0,75% является зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V., они размещены в феврале 2020 года.

В конце февраля 2022 года NASDAQ приостановила торги акциями компаний с основным бизнесом в России, включая "Яндекс". По условиям выпуска облигаций, их держатели имеют право потребовать погашения бумаг, если торгов акциями нет в течение пяти рабочих дней. В начале марта компания сообщила о формировании специального комитета бондхолдеров и начале обсуждений относительно вариантов реструктуризации.

Изначально предполагалось, что бондхолдеры смогут предъявить право на погашение до 3 мая 2022 года, однако в конце апреля компания договорилась о продлении срока до 7 июня.

Компания продолжает переговоры с консультантами специального комитета держателей бондов и отмечает, что в переговорах достигнут "хороший прогресс".

Менеджмент "Яндекса" считает, что сможет прийти к соглашению с держателями конвертируемых облигаций о реструктуризации обязательств, а если договоренности потребуют денежных выплат - получить разрешение российских властей на перевод и конвертацию необходимых средств из России, говорилось в отчете компании за I квартал.