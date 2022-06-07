Курс биткойна опустился к $29500

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Курс биткойна упал более чем на 7%, вновь опустившись ниже $30000 и достигнув минимального значения за неделю. Курс во вторник составляет около $29500, тогда как накануне он был выше $31000.

Криптовалюты дешевеют в этом году: их совокупная рыночная капитализация опустилась примерно до $1,2 трлн с $3 тлрн в ноябре 2021-го, отмечает Barron's.

Снижение курса биткойна происходит на фоне роста доходности US Treasuries выше 3%, до максимума за месяц, что вызывает опасения относительно того, что рост стоимости заимствований может привести к рецессии в экономике США.

Помимо снижения рыночных цен криптовалюты также сталкиваются с более пристальным вниманием со стороны регуляторов. Сенат США может вскоре представить законопроект, который предусматривает существенный пересмотр процедуры контроля за рынком.