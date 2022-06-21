Минцифры запустило конструктор цифровых госуслуг для ведомств и регионов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Минцифры объявило о запуске на портале Госуслуг визуального конструктора для самостоятельного проектирования электронных сервисов ведомствами и регионами. Конструктор позволяет в три раза ускорить процесс запуска услуг для граждан, при этом для работы в нем достаточно базовых знаний программирования, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры.

"Смысл визуального конструктора услуг заключается в самостоятельном выводе ведомством своих сервисов на Госуслугах. Конструктор позволяет проектировать услугу на основе стандартных элементов по принципу лего. Первые ведомства уже успешно запустили свои услуги таким способом. При этом сроки вывода при использовании конструктора по сравнению со стандартными инструментами сократились примерно в три раза", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры Дмитрия Огуряева.

Как пояснили в ведомстве, стандартный подход к проектированию услуги зачастую отталкивается от нормативного акта, регулирующего госуслугу, и вида сведений, которые необходимы для предоставления, и лишь на финальном этапе разрабатываются фронтальные формы - то, как видит пользователь услугу на портале. Конструктор же позволяет выстроить процесс в обратном направлении, руководствуясь потребностями пользователя, чтобы сделать услугу более простой и понятной.

В визуальном конструкторе сейчас работают более 40 ведомств, а шесть услуг уже успешно выведены на портал. К сервису также присоединились четыре региона, первые региональные услуги, созданные в конструкторе, появятся в июле. К концу года более половины услуг на портале будет разрабатываться внутри визуального конструктора, заявляют в Минцифры. Остальные, требующие особых настроек и кастомизации, будут по-прежнему создаваться разработчиками портала.