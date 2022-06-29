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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Дума разрешит использовать цифровой рубль на российских блокчейн-платформах

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Цифровой рубль, который готовит к выпуску Центральный банк, можно будет использовать как средство платежа в системе российского блокчейна - платформах по обмену и выпуску цифровых финансовых активов, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Мы осенью будем активно работать над тем, чтобы узаконить цифровой рубль, прописать это как третью форму денег у нас в стране, и вот этот цифровой рубль как раз и будет выполнять средство платежа, обслуживания, финансового оборота в распределенном реестре", - сказал он на сессии Петербургского международного юридического форума.

Ранее о возможности использования цифрового рубля, как средства для расчетов на российских блокчейн-площадках, заявлял зампред ЦБ Алексей Заботкин. При этом он отмечал, что в конечном итоге это будет решение оператора платформы ЦФА и его клиентов - каким платежным средством пользоваться для осуществления платежей.

Аксаков в Петербурге также затронул тему законодательного регулирования ЦФА и последних поправок, которые в среду утром обсуждались в ходе заседания комитета по финансовому рынку Госдумы.

"Что касается закона о ЦФА, мы урегулировал темы, связанные с использованием номинального счета, прежде всего кредитными организациями. Теперь появляется возможность совершать переводы денежных средств внутри номинального счета между клиентами, которые оперируют цифровыми финансовыми активами. Эта поправка позволит использовать все преимущества цифровых финансовых активов, в том числе создавая возможность использования смарт-контрактов при совершении сделок", - сказал он.

Также, по словам Аксакова, из процесса выпуска и обращения ЦФА были исключены краудфандинговые платформы, поскольку были опасения, что они могут создавать риски для участников. Сейчас ЦФА и утилитарные цифровые права (УЦП) можно выпускать в рамках законов "О цифровых финансовых активах", "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ" и в рамках "регуляторных песочниц", то есть закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций.

Анатолий Аксаков Госдума Банк России Алексей Заботкин ЦФА
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