Первые цифровые финансовые активы в РФ могут выпустить до конца года

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Выпуск на российских блокчейн-платформах первых цифровых финансовых активов (ЦФА) можно ожидать до конца года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе Московского академического экономического форума.

"Три платформы по выпуску ЦФА уже зарегистрированы, это - "Норникель" через свою компанию (Atomyze - ИФ), ТМХ и Сбербанк, на подходе еще две платформы. Мы рассчитываем, что уже в этом году первые цифровые финансовые активы будут выпускаться и станут основой для финансовых взаиморасчетов в блокчейне", - сказал депутат.

Он отметил, что ЦФА планируется использовать не только для финансовых взаиморасчетов, но и для учета экономических взаимоотношений с партнерами и дочерними компаниями.

"Я могу сказать, что одна из названых компаний как раз для этого регистрировала платформы, для того, чтобы видеть все свои экономические отношения со своими партнерами, подразделениями, в том числе за рубежом, в дальнем зарубежье. Это в определенной степени альтернатива тем финансовым взаиморасчетам, которые сегодня существуют на основе доллара или евро или других валют", - сказал он.

Глава комитета также отметил, что в Госдуме ожидают в скором времени поступления законопроекта по регулированию цифровых валют.

Оценивая ситуацию в российском финансовом секторе в целом, Аксаков отметил, что на первых порах он видел у коллег некоторое волнение, даже растерянность. "Были опасения, что ситуация станет неуправляемой, мы видим, что решения принимались довольно быстро и решительно и Госдума тоже настроена довольно быстрые и решительные шаги предпринимать", - заверил депутат.