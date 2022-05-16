Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

Первые цифровые финансовые активы в РФ могут выпустить до конца года

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Выпуск на российских блокчейн-платформах первых цифровых финансовых активов (ЦФА) можно ожидать до конца года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе Московского академического экономического форума.

"Три платформы по выпуску ЦФА уже зарегистрированы, это - "Норникель" через свою компанию (Atomyze - ИФ), ТМХ и Сбербанк, на подходе еще две платформы. Мы рассчитываем, что уже в этом году первые цифровые финансовые активы будут выпускаться и станут основой для финансовых взаиморасчетов в блокчейне", - сказал депутат.

Он отметил, что ЦФА планируется использовать не только для финансовых взаиморасчетов, но и для учета экономических взаимоотношений с партнерами и дочерними компаниями.

"Я могу сказать, что одна из названых компаний как раз для этого регистрировала платформы, для того, чтобы видеть все свои экономические отношения со своими партнерами, подразделениями, в том числе за рубежом, в дальнем зарубежье. Это в определенной степени альтернатива тем финансовым взаиморасчетам, которые сегодня существуют на основе доллара или евро или других валют", - сказал он.

Глава комитета также отметил, что в Госдуме ожидают в скором времени поступления законопроекта по регулированию цифровых валют.

Оценивая ситуацию в российском финансовом секторе в целом, Аксаков отметил, что на первых порах он видел у коллег некоторое волнение, даже растерянность. "Были опасения, что ситуация станет неуправляемой, мы видим, что решения принимались довольно быстро и решительно и Госдума тоже настроена довольно быстрые и решительные шаги предпринимать", - заверил депутат.

Анатолий Аксаков Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

НЛМК получил разрешение на сохранение листинга на Лондонской бирже

McDonald's уйдет с российского рынка

Отсрочку уплаты утильсбора в РФ расширили на всех автопроизводителей со СПИК

Отсрочку уплаты утильсбора в РФ расширили на всех автопроизводителей со СПИК

"Ъ" узнал о продаже российского бизнеса Reebok турецкому холдингу FLO Retailing

"Ъ" узнал о продаже российского бизнеса Reebok турецкому холдингу FLO Retailing

"Детский мир" в I квартале получил 517 млн рублей чистого убытка

"Детский мир" в I квартале получил 517 млн рублей чистого убытка

Заявка на транзит газа РФ через Украину в понедельник стала минимальной с января

Российские активы группы Renault перешли в собственность государства

Российские активы группы Renault перешли в собственность государства

Германия откажется от закупок российской нефти до конца года независимо от решения ЕС

Транзитная заявка через Украину в воскресенье чуть снизилась - до 62,7 млн куб. м

Транзитная заявка через Украину в субботу выросла до 64,5 млн куб. м

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });