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Обвиняемый в госизмене Сачков заявил, что его дело не связано с Group-IB

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Обвиняемый в госизмене основатель специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB Илья Сачков надеется, что в ходе следствия будет установлена его невиновность.

"На данный момент понятно лишь одно - текущее обвинение никак не связано с работой и непосредственной деятельностью Group-IB. Это вселяет определенную надежду на то, что в ходе следствия будет установлена моя невиновность в рамках инкриминируемого мне преступления", - говорится в заявлении Сачкова, которое предоставили "Интерфаксу" адвокаты Сергей Афанасьев и Дмитрий Дихтярь.

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"Я не знаю, ошибка ли это или результат моей открытой нетерпимости ко всему, что связано с компьютерной преступностью и мошенничеством вне страновых границ", - отметил бизнесмен.

Сачков признал, что нередко бывал "категоричен и жесток" в вопросах борьбы с преступностью. "Не только в этом: с лженаукой, гомеопатией, гадалками и лентяями у меня тоже не срослось. Но все это не делает меня преступником, а тем более, изменником Родины", - подчеркнул бизнесмен.

"Благодаря тому, что почти 20 лет назад глобальная кибербезопасность и борьба с преступностью стали смыслом моей жизни, сегодня я и команда Group-IB можем заслуженно гордиться вкладом, внесенным в развитие кибербезопасности... Все это началось и развивается в России, и я все это время оставался в России. Потому что искренне люблю свою Родину... Люди, которые не чтут страну, в которой мы живем, вызывают у меня такую же нетерпимость. Именно поэтому настолько обидной и абсурдной кажется вменяемая мне статья", - отметил основатель Group-IB.

Сачков добавил, что под арестом в СИЗО "Лефортово" он практически лишён права на переписку. "За все время, проведенное в СИЗО, я получил почту один раз, но я искренне надеюсь, что это право начнет соблюдаться и в ближайшее время письма начнут ходить в разумные сроки", - отметил он.

Ранее в четверг Мосгорсуд отклонил жалобы защиты Сачкова на продление ему срока ареста до 28 февраля.

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Сачков был арестован 29 сентября 2021 года. Ему предъявлено обвинение в госизмене. По версии следствия, бизнесмен передал за рубеж информацию, содержащую государственную тайну. Официально о фабуле дела, однако, не сообщалось. Защита Сачкова отмечала, что возникшие к нему претензии не связаны с деятельностью Group-IB.

Bloomberg со ссылкой на источники отмечал, что Сачков мог передать США данные о хакерской группировке Fancy Bear, которую связывают с российскими военными.

Вину Сачков не признает. Через адвоката он заявил, что считает свое дело "новым делом Дрейфуса", что он "русский инженер", "не изменник, не шпион и не предатель".

Group-IB, как указано на сайте компании, занимается разработкой решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети.

Group-IB Илья Сачков

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