Не признавший вину в госизмене основатель Group-IB Сачков дает показания

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Основатель компании Group-IB Илья Сачков, арестованный по делу о государственной измене, не признает вину, но дает следствию показания, сообщил его адвокат Сергей Афанасьев.

"Илья Сачков предъявленное обвинение не признает. Показания он дает, следствие продолжается", - сказал Афанасьев в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, сейчас "производится только начало следственных действий". "Будем работать, сейчас у нас рабочий режим", - отметил адвокат.

Афанасьев добавил, что рассчитывает на завершение следственных действий по делу Сачкова в течение года - полутора.

Во вторник Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия ФСБ продлил срок ареста Сачкова до 28 февраля 2022 года.

Сачкову предъявлено обвинение в госизмене. Он был арестован 29 сентября 2021 года.

По версии следствия, бизнесмен передал за рубеж информацию, содержащую государственную тайну. Официально о фабуле дела сообщалось. Вместе с тем, как заявлял адвокат Сачкова, возникшие к нему претензии не связаны с деятельностью Group-IB.

Вину Сачков не признает. Через адвоката он заявил, что считает свое дело "новым делом Дрейфуса", что он "русский инженер", "не изменник, не шпион и не предатель".

Group-IB, как указано на сайте компании, занимается разработкой решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети.