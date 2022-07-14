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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Twitter объяснил глобальный сбой проблемами с внутренними системами

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Специалисты Twitter устранили проблемы во внутренних системах, которые вызвали глобальный сбой в его работе днем в четверг, сообщила компания.

"И мы вернулись! У нас были некоторые проблемы с нашими внутренними системами, которые затронули многих из вас во всем мире. Теперь Twitter должен заработать, как надо. Извините за перерыв", - говорится в сообщении.

Около 15:05 по Москве пользователи по всему миру начали жаловаться на невозможность войти в Twitter как на мобильных устройствах, так и на компьютерах. Большинство жалоб поступили из США. Также сообщения о сбоях в работе соцсети приходили из Канады, Франции, Великобритании, Австралии, Пакистана, Южной Африки. Позже служба поддержки сообщила, что у некоторых пользователей наблюдаются проблемы с доступом к Twitter, и компания работает над их устранением.

Доступ к соцсети невозможно было получить в течение примерно 40 минут - часа.

В России Twitter заблокирован с 4 марта Роскомнадзором за отказ удалить запрещенный в России контент.

Twitter США Роскомнадзор
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