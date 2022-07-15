Пермский студент изобрел встраиваемую систему самозарядки сотового телефона

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Студент Пермского Политеха (ПНИПУ) Иван Фролов разработал встраиваемую в мобильный телефон систему "самозарядки", которая позволит непрерывно подзаряжать устройство, сообщила пресс-служба вуза .

От портативных PowerBank систему Фролова отличает небольшая масса и объем, а также возможность самозарядки (не требуется носить дополнительное устройство). Эта технология позволит решить проблему обеспечения заряда телефона в экстремальных условиях.

"Зарядка оснащена встроенным маятником, генератором и конденсатором для накопления энергии. Предполагается, что за 1 сдвиг маятника будет вырабатываться 50 mV и 200 pA энергии, что достаточно для накопления небольшого количества энергии за определенный промежуток времени", - сообщает пресс-служба.

Технологию можно адаптировать под применение в телефонах, смарт-часах и других устройствах, требующих зарядки от каких-либо источников питания.

При этом, отмечает вуз, на сегодняшний день трудно добиться высокой эффективности самозаряжающегося устройства в связи с высоким энергопотреблением устройств и малой степенью научно-технического прогресса в области создания микрогенераторов. Внедрение готового продукта предполагается в 2023-2024 годах.