"Лаборатория Касперского" отследила самую продолжительную DDoS-атаку в России

Главной целью атак во втором квартале стал финансовый сектор

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В "Лаборатории Касперского" отмечают рост средней продолжительности DDoS-атак во втором квартале 2022 года, при этом общее количество таких атак снижается. Самая долгая DDoS-атака, зафиксированная экспертами, началась в мае и продолжалась почти 29 дней.

Отмечаются также целевые атаки, их сложнее предотвратить, выявить и остановить.

"Во втором квартале выросла средняя продолжительность DDoS-атак: в апреле она составила 40 часов, в мае - 57, и лишь в июне этот показатель пошёл на спад. За эти три месяца несколько раз был обновлён рекорд максимальной длительности", - сообщила компания.

"В июне решения "Лаборатории Касперского" зафиксировали почти в четыре раза меньше таких инцидентов, по сравнению с пиковыми показателями марта, однако это всё равно в два раза больше, чем в июне прошлого года", - говорится в обзоре

Главной целью DDoS во втором квартале стал финансовый сектор.

"Доля атак на финансовые организации варьировалась от 70% в апреле до 37% в июне. В начале лета среди компаний-мишеней резко выросла доля государственных организаций: в июне на них пришлось 38% всех DDoS-атак в России", - сообщили в "Лаборатории Касперского".

"В начале 2022 года в DDoS-атаках участвовало большое количество так называемых хактивистов, но затем их доля в общем количестве сократилась, и мы стали чаще фиксировать нападения, подготовленные профессиональными злоумышленниками", - сообщил через пресс-службу эксперт по кибербезопасности Александр Гутников.

По его словам, наблюдаются целевые атаки, в ходе которых учитываются мельчайшие детали и специфика архитектуры конкретных сайтов.

"На подготовку подобных акций обычно уходит много времени, они требуют высокого уровня технической подготовки организаторов, их сложнее предотвратить, выявить и остановить. Растущее количество таких атак выводит DDoS-угрозу на новый уровень", - считает эксперт.