Команда стратегического подразделения Accenture в РФ присоединилась к IT-компании "Рексофт"

Совладельцем "Рексофт" является "Интеррос"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Команда стратегического консалтинга российского подразделения Accenture присоединилась к технологической компании "Рексофт", долю в которой в апреле приобрел "Интеррос" Владимира Потанина, говорится в сообщении IT-компании.

Консалтинговая команда Accenture будет выделена в отдельный бизнес-юнит, который возглавит Андрей Скорочкин, ранее бывший управляющим директором, руководителем департамента "Стратегия" в России и Казахстане Accenture.

Объединение поспособствует импортозамещению критически важных бизнес-процессов в российской экономике, рассчитывает "Интеррос". "Рексофт" рассчитывает на существенный эффект синергии от совместной работы над проектами комплексной трансформации, требующих как экспертизы в области бизнес и технологического консалтинга, так и разработки, и внедрения цифровых решений.

"Включение в свою команду сотрудников ведущей мировой компании в сфере стратегического консалтинга в полной мере отвечает амбициям "Рексофта" стать национальным лидером в области цифрового консалтинга и комплексной трансформации бизнеса", - прокомментировал генеральный директор "Интерроса" Сергей Батехин.

"После объявления партнерства с "Интерросом" группа "Рексофт" объявила о планах по масштабированию бизнеса и консолидации на своей базе профессиональных команд. Первым существенным шагом в этом направлении для нас стало соглашение с командой стратегического консалтинга российского подразделения Accenture, которая будет развивать направление трансформационного и стратегического консалтинга, также мы ведем работу по присоединению других экспертиз и команд", - заявил гендиректор "Рексофт" Александр Егоров.

"Наша основная задача в Группе "Рексофт" - это развитие компетенций по трансформационному консалтингу, цифровой трансформации, привлечение новых клиентов за счет формирования комплексного предложения, адресующего текущие и перспективные бизнес-вызовы на пересечении бизнес-процессов и технологий", - сказал Скорочкин.

Уход Accenture из России

Консалтинговая группа Accenture в начале марта объявила о своем уходе из России в связи с военной операцией на Украине. В апреле компания сообщила, что локальный бизнес передан менеджменту и будет переименован. ООО "Аксенчер", до недавнего времени - "дочка" Accenture, - переименовано в ООО "Акстим".

Сворачивание сервиса в России западными технологическими компаниями освободило нишу на очень востребованном рынке, пояснял смысл сделки по приобретению "Рексофт" Владимир Потанин. Востребованные сервисы могут быть воссозданы на отечественной базе, реализуя тему импортозамещения. "Интеррос" также хотел бы помочь сохранить коллективы программистов, которые оказались без четкой перспективы работы.

Объединить эти коллективы "Интеррос" планировал на базе "Рексофт", 40-процентную долю в капитале которой компания Потанина приобрела в апреле. Основатель и совладелец "Рексофта" Александр Егоров стал управляющим партнёром "Рексофт", контролирующим вместе с менеджментом более 50% бизнеса IT-компании. Вслед за этим "Интеррос" и "Рексофт" заключили соглашение о партнерстве с целью формирования ведущего независимого игрока на рынке цифрового консалтинга России, разработки программного обеспечения и реализации проектов цифровой трансформации бизнеса.