Разработчик платформы игр Roblox увеличил квартальный чистый убыток больше ожиданий

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Разработчик онлайн-платформы видеоигр Roblox Corp. во втором квартале 2022 года увеличил чистый убыток больше ожиданий рынка и сократил общий объем денежных поступлений на 4%.

Чистый убыток компании в апреле-июне составил $176,4 млн против $140,1 млн годом ранее. Убыток в расчете на акцию увеличился до 30 центов с 25 центов.

Выручка компании достигла $591,2 млн против $454,1 млн годом ранее. Общий объем денежных поступлений (bookings) - показатель, включающий в себя выручку и отсроченные поступления от продажи виртуальной валюты на сайте компании, упал до $639,9 млн с $665,5 млн.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток на уровне 25 центов на акцию, объем денежных поступлений - $683,6 млн.

Количество ежедневно активных пользователей Roblox составляло на конец июня 52,2 млн, что на 21% превышает показатель годом ранее. При этом средний объем поступлений в расчете на активного пользователя сократился на 21% и составил $12,25.

Котировки акций Roblox на дополнительных торгах во вторник рухнули на 17,4% после публикации отчетности. Капитализация компании с начала упала более чем в 1,5 раза (до $29,01 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 14%.

Roblox является разработчиком многопользовательской онлайн-платформы, которая позволяет участникам создавать свои собственные и играть в созданные другими пользователями игры. В марте 2021 года компания разместила акции на Нью-Йоркской фондовой бирже через прямой листинг, ее рыночная стоимость на тот момент составляла около $45 млрд.