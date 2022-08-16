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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Минцифры предложило обязать госорганы и суды вести аккаунты в "ВК" и "Одноклассниках"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Минцифры РФ разработало проект распоряжения правительства, предусматривающий обязательное создание аккаунтов органов власти и судов в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием документа.

"ВКонтакте" и "Одноклассники" предлагается определить как соцсети, которые будут использоваться государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными им организациями, а также судами, судебным департаментом при Верховном суде РФ и его управлениями в субъектах РФ для создания своих официальных страниц.

Как отметил источник, эти соцсети соответствуют требованиям, предусмотренным статьей 106 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Они предназначены для распространения пользователями информации на государственном языке РФ и государственных языках республик в составе РФ, а доступ к ним в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей из России.

Предполагается, что документ вступит в силу 1 декабря 2022 года.

Как сообщалось, в конце июня Госдума приняла закон, обязующий органы власти создавать и вести официальные страницы в соцсетях. Список соцсетей, где чиновники будут обязаны вести паблики, должно определить правительство РФ.

Минцифры РФ
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