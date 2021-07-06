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Минцифры определило поселения, где Wi-Fi будет подключаться через спутники

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Минцифры определило перечень поселений, где точки доступа в интернет в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН) в силу географических особенностей будут подключаться с использованием не волоконно-оптических сетей (ВОЛС), а иных технологий. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проекта нормативных актов.

Госпроект УЦН, реализуемый "Ростелекомом", предполагает установку точек доступа в интернет через Wi-Fi в малых населенных пунктах с численностью 100-500 человек и строительство ВОЛС к ним.

Согласно проекту приказа Минцифры, в перечень поселений, где ВОЛС прокладываться не будет, вошли 292 населенных пункта, расположенных в Якутии, Дагестане, Бурятии, на Камчатке и Чукотке, в ХМАО, Томской Челябинской, Иркутской, Свердловской, Архангельской областях, Пермском, Красноярском и Забайкальском краях и некоторых других регионах.

Как пояснили "Интерфаксу" в Минцифры, в этих поселениях точки доступа могут подключаться с использованием, например, спутниковых или радиорелейных линий связи.

"В список включены населенные пункты, до которых по техническим, природно-ландшафтным и экономическим причинам прокладка ВОЛС нецелесообразна", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростелекома", который реализует проект УЦН.

Там добавили, что в данных поселениях строить ВОЛС было бы очень дорого в силу удаленности и сложности рельефа, поэтому иные технологии использовать дешевле.

В компании заверили, что общая стоимость госконтракта не изменится, она определена уже с учетом этих населенных пунктов.

Минцифры

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