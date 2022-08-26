SpaceX и T-Mobile планируют покрыть сотовой связью США за счет спутников

Речь идет о доступе к сотовой связи, например, в глубине национального парка или посреди крупного водоема

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмичекая компания Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) и оператор связи T-Mobile US Inc. планируют использовать спутники SpaceX для предоставления сотовой связи клиентам в США даже в отдаленных местах, где сейчас нет услуг беспроводной связи. Об этом говорится в пресс-релизе компаний.

Для реализации нового сервиса будут использоваться спутники Starlink.

Стороны планируют начать тестировать функцию отправки текстовых сообщений в ряде регионов до конца 2023 года.

Цель партнерства - предоставление услуг голосовой связи и обмена данными в любой точке вне зависимости от наличия вышек сотовой связи. Речь идет о доступе к сотовой связи там, где она обычно недоступна, например, в глубине национального парка или посреди крупного водоема.

Спутники Starlink будут использоваться в качестве вышек сотовой связи, с которых сигнал будет напрямую поступать на устройства.

"Таким образом, нигде в мире для ваших телефонов не будет мертвых зон", - сказал основатель SpaceX Илон Маск на мероприятии в Техасе.

При этом Маск отметил, что новая услуга спутниковой связи не заменит уже существующие наземные услуги сотовой связи. "Она предназначена для охвата территорий, где полностью нет связи", - сказал он.

По словам главы T-Mobile Майка Сиверта, компания рассчитывает, что новым сервисом можно будет пользоваться на большинстве нынешних смартфонов и что услуга будет входить в стоимость большинства популярных ежемесячных тарифов.

Для реализации проекта компаниям необходимо получить одобрение со стороны регулятора телекоммуникационного рынка.