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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

На ВЭФ-2022 представят "мужа" робота Дуняши

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Пермская компания "Промобот" представит на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится 5-8 сентября, новую версию своего человекоподобного робота "Алекса", сообщили "Интерфаксу" в компании.

По словам разработчиков, это "муж робота Дуняши". Особенностью новой версии андроида Robo-C стало то, что он способен жестикулировать и взаимодействовать с аудиторией.

"Разработка заняла четыре месяца, в каждой руке по восемь двигателей, робот может нести нагрузки руками до 2 кг, может что-то взять в руку, указать направление, пожать руку собеседника", - рассказал директор по развитию "Промобота" Олег Кивокурцев.

Фото: Пресс-служба

По его словам, возможны три режима: базовая жестикуляция при общении, движения по команде извне (можно попросить робота сделать жест, например помахать рукой) и по команде инженера-разработчика. "В перспективе планируем научить робота писать на различных языках и рисовать", - добавил Кивокурцев.

Обновленный Robo-C, как и роботы предыдущей версии, копируют эмоции человека: могут двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами", а также поддерживать разговор и отвечать на вопросы. Технологии позволяют воспроизводить свыше 600 вариантов микромимики человека, максимально реалистично имитируя его эмоции, заявляли в "Промоботе".

Также компания приступила к созданию ног для человекоподобного робота.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме "Промобот" представил человекоподобного робота-кассира "Дуняша". Согласно данным Brand Analytics, "Дуняша" вошла в топ-5 самых упоминаемых "персон" прошедшего ППМЭФ. Как рассказывал в интервью "Интерфаксу" сам Кивокурцев, версия "Дуняши", которая стоит в парке в Перми, уже приносит миллион рублей выручки в месяц.

Компания "Промобот" была основана в 2015 году в Перми и является одним из крупнейших производителей сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Роботы поставляются в 43 страны мира и "работают" в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.

Промобот
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