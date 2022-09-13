МТС предложит собственные сервисы рынку электронных торговых площадок

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" планирует выйти на рынок электронных торговых площадок с собственными дополнительными сервисами, заявил "Интерфаксу" директор по закупкам и трансформации МТС Дмитрий Витчинка.

"Это может быть партнерство с какой-либо площадкой, ее приобретение, предоставление наших допсервисов поверх услуг ЭТП", - сказал Витчинка.

Речь идет о дополнительных сервисах на основе компетенций, полученных МТС в ходе создания и эксплуатации собственной закупочной системы. В числе допсервисов, которые МТС готова предложить на ЭТП или в партнерстве с ними, - уточнение технических заданий под требования заказчиков, контрактование (подготовка и формирование контрактов), сопровождение исполнения контрактов и т.п.

"ЭТП могут реально взорвать рынок закупок (коммерческих компаний), - считает Витчинка. - В том числе за счет создания и использования новых и дополнительных сервисов".

Витчинка отметил также, что сейчас растет уровень проникновения ЭТП в коммерческий сегмент. Так, например, МТС, имеющая собственную систему закупок с начала текущего года, пробует проводить те или иные свои закупки на различных площадках, в том числе для поиска и привлечения новых поставщиков.

По оценке МТС, среднегодовой рост выручки операторов ЭТП будет составлять 11% и вырастет до 25 млрд рублей в 2024 году с 20 млрд рублей в текущем. Также компания ожидает за этот период роста сегмента систем автоматизации закупок на 6% в год - до 20 млрд рублей в 2024 году с 16 млрд рублей в текущем году.

Витчинка сказал также, что МТС продолжает развивать свою биржу по продаже оборудования, в том числе бывшего в употреблении.

"В настоящее время используем эту площадку только для внутренних нужд, внутри компании, - сказал Витчинка. - Но продолжаем ее развивать и возможно в конце года выйдем с ней на внешний рынок.