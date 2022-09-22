"Ростелеком" восстановил работоспособность сети в Москве после сбоя

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пользователи "Ростелекома" в Москве в четверг столкнулись со сбоями доступа в интернет, компания заявляет, что работоспособность сети уже восстановлена.

О сбоях ранее сообщали пользователи "Ростелекома". В службе поддержки говорили, что в связи с аварийной ситуацией может наблюдаться отсутствие доступа в интернет и разрывы интернет-соединений.

"Произошел кратковременный технический сбой. Работоспособность услуг восстановлена", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростелекома".