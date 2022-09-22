VK запустит сервис записи на прием к врачу и мини-приложение для автовладельцев

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - VK в ближайшее время запустит сервис записи на прием к врачу и мини-приложение для автовладельцев; они будут доступны в соцсети "ВКонтакте" и интегрированы с порталом Госуслуг, сообщил глава холдинга Владимир Кириенко.

"Совместно с Минцифры мы определили два ключевых сервиса, которые в ближайшее время уже стартуют в федеральном масштабе. Первый сервис - это мини-апп "Здоровье", у нас уже реализованы сервисы, мини-приложение внутри социальной сети. Пользователям будет доступна, не выходя из социальной сети, запись на прием к врачу", - сказал Кириенко на сессии международного форума Kazan Digital Week в четверг.

Второй сервис, который компания планирует запустить в скором времени, - мини-апп "Авто", предоставляющий быстрый доступ к СТС. "Также это будет возможно в рамках единого приложения", - добавил Кириенко.

По его словам, также в ближайшее время стартует сервис получения госуведомлений в VK Мессенджере.

Пользователь по своему желанию сможет подключить в "ВКонтакте" уведомления о госуслугах.