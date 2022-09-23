Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Apple переносит производство из Китая, массовые увольнения в Meta, "суперчип" для беспилотных автомобилей от NVIDIA и оплата налогов криптовалютой

Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Прошедшая неделя выдалась не самой безоблачной для мировых техногигантов - Amazon, Microsoft и Google грозит антимонопольное расследование в Великобритании, а Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) вынуждена сокращать сотрудников. Тем временем Apple выводит часть производства из Китая, NVIDIA готовит суперпроизводительные чипы для беспилотников, а в Колорадо теперь можно будет заплатить налоги криптовалютой.

Британский регулятор проведет антимонопольную проверку "облачного" бизнеса Amazon, Microsoft и Google

Британский цифровой регулятор Ofcom заявил о проведении исследования состояния рынка облачных вычислений в стране. Особый интерес регулятора вызывают позиции компаний Amazon, Microsoft и Google, вместе контролирующих порядка 81% выручки на рынке, оцененном Ofcom в 15 млрд фунтов стерлингов.

Как отмечается в сообщении регулятора, исследование должно оценить состояние конкуренции на рынке облачных вычислений, а также наличие преград для развития инноваций и роста сектора из-за его монополизации. По результатам проверки Ofcom может обратиться к правительству с рекомендациями по изменению законодательства, передать материалы антимонопольной службе или самостоятельно принять меры в отношении компаний.

Кроме того, в течение следующего года Ofcom намерен исследовать другие цифровые рынки, в том числе рынок мессенджеров (регулятор упоминает WhatsApp, FaceTime и Zoom) и рынок персональных цифровых помощников и умных устройств.

Apple перенесет четверть производства iPhone в Индию, пятую часть всех iPad и Apple Watch во Вьетнам к 2025 году

Корпорация Apple продолжает снижать свою зависимость от Китая и планирует к 2025 году перенести 25% производства iPhone в Индию, 20% iPad и Apple Watch во Вьетнам, пишет TechCrunch со ссылкой на аналитиков JP Morgan.

В отчете аналитиков говорится, что к концу 2022 года Apple перенесет 5% мирового производства iPhone 14 в Индию и расширит свои производственные мощности в стране, чтобы к 2025 году производить там четверть всех iPhone.

Вьетнам к этому сроку будет производить 20% всех iPad и Apple Watch, 5% MacBook и 65% AirPods к 2025 году.

Apple начала собирать некоторые из своих устройств в Индии и Вьетнаме несколько лет назад, постепенно снижая свою зависимость от Китая. По мнению аналитиков JP Morgan, компания готовится сделать Индию и Вьетнам ключевыми глобальными производственными центрами.

Meta увольняет людей в рамках сокращения расходов на 10%

Meta начала проводить крупные сокращения в попытке урезать расходы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам источников, компания увольняет людей в рамках реорганизации подразделений, ограничивая при этом подпадающих под увольнение сотрудников в возможности получения места в каком-либо другом подразделении.

Таким образом Meta намерена урезать расходы на 10% в следующие несколько месяцев. По данным на конец второго квартала, число сотрудников компании составляло 83 553.

Ранее глава Meta Марк Цукерберг уже заявлял, что компания замедлит прием новых сотрудников. Он отмечал, что компания испытывает "один из худших кризисов за последнее время". По сообщениям СМИ, Meta закрыла несколько проектов по метавселенной, разрабатываемых подразделением Reality Labs.

NVIDIA представила "суперчип" для беспилотных автомобилей

Компания NVIDIA представила новое SoC-устройство (система на кристалле), предназначенное для автономных автомобилей. Производство автомобилей с "суперчипом" DRIVE Thor может начаться в 2025 году.

Производительность "суперчипа", по утверждению компании, составит 2 тыс. терафлопсов (2 квадриллиона операций в секунду), тогда как производительность выпускаемого компанией в настоящий момент чипа Orin составляет всего 254 терафлопса.

При этом автопроизводители смогут либо использовать всю имеющуюся мощность для полностью автономного управления автомобилем, либо выделить ее часть для создания информационно-развлекательной системы на основе искусственного интеллекта и "умных" систем поддержки водителя.

В NVIDIA также утверждают, что интеграция всех функций в один чип поможет автопроизводителям сократить издержки.

В США начали принимать оплату налогов с помощью криптовалют

Жители американского штата Колорадо теперь могут оплачивать налоги с помощью криптовалют, сообщает портал Coindesk со ссылкой на заявление губернатора штата Джареда Полиса.

Как отмечается на сайте налогового управления штата, опция доступна уже с 1 сентября 2022 года, оплатить криптовалютами можно подоходный налог с физлиц, подоходный налог от предпринимательской деятельности, налог с продаж, налог на добычу полезных ископаемых и ряд других.

Штат будет принимать платежи через сервис PayPal Cryptocurrency Hub с комиссией в $1 плюс 1,83% от суммы платежа.

Полис - активный сторонник криптовалют и новых технологий. Он был разработчиком законодательства по криптовалютам в качестве члена нижней палаты Конгресса США.

Некоторые американские штаты, такие как Флорида и Огайо, уже тестировали возможность оплаты налогов с помощью криптовалют. Также оплату в цифровых валютах начнут принимать в Буэнос-Айресе, заявляли аргентинские власти в апреле.

TikTok скопировал функцию у популярной соцсети BeReal

Запущенное в 2020 году французское приложение для обмена фотографиями BeReal бьет рекорды чартов и находит подражателей. Как пишет The Washington Post, теперь функцию публикации фотографий и коротких видео, снятых на основную и фронтальную камеры телефона, добавил и TikTok.

Функция получила название TikTok Now. Пользователи смогут делиться моментами своей жизни, снимая фотографии и короткие видео сразу на обе камеры.

Как отмечает издание, TikTok стал последней крупной платформой, отреагировавшей на всплеск популярности BeReal. Ранее похожую функцию представил Snapchat, а Instagram (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил, что работает над подобным дополнением.

WhatsApp заявил о поддержке иранских пользователей после блокировки платформы в стране

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил, что продолжит поддержку пользователей из Ирана. Ранее на фоне продолжающихся в стране протестов из-за гибели девушки в полицейском участке власти Ирана ограничили доступ к WhatsApp и Instagram.

"Мы существуем, чтобы в частном порядке соединять мир между собой. Мы отстаиваем права людей на доступ к личному обмену сообщениями. Мы не блокируем иранские номера. Мы работаем, чтобы наши иранские друзья оставались на связи и сделаем все, что в наших технических возможностях, чтобы наш сервис продолжал работу", - говорится в твиттере компании.

По данным NetBlocks, проблемы с доступом в интернет отмечаются практически по всей стране, начиная с прошлой пятницы. В среду власти стали также блокировать WhatsApp и Instagram - единственные западные соцмедиа-платформы, доступные в Иране.

Массовые протесты начались в Иране после гибели 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов по обвинению в неправильном ношении хиджаба.