Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Человекоподобный робот от Илона Маска, закрытие Stadia и экологический ущерб от биткоина

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В ночь на субботу Илон Маск, как ожидается, представит протототип человекоподобного робота - но едва ли его можно будет купить в ближайшее десятилетие. Тем временем Google закрывает Stadia, но обещает уведомлять пользователей о появлении их личных данных в интернете, TikTok не может договориться с властями США, а экологи сравнивают ущерб от биткоина с влиянием на климат нефтяной индустрии.

Илон Маск готовится представить человекоподобного робота

В эту пятницу компания Tesla Илона Маска, как ожидается, представит прототип своего человекоподобного робота Оптимуса или Tesla Bot. Презентация должна состояться в рамках ежегодного Tesla AI Day. Как заявлял сам Маск, робот со временем сможет выполнять "опасные, рутинные и скучные" задачи, освободив от них человека, пишет The Verge.

"Тесла, возможно, крупнейшая в мире компания, производящая роботов, потому что наши автомобили – это наполовину разумные роботы на колесах. Так что вроде как имеет смысл облечь это в человекоподобный образ", - заявил Маск на прошлогоднем AI Day, анонсируя новое направление.

Однако что именно покажет сегодня компания до сих пор неизвестно. Согласно краткой спецификации, обнародованной Tesla, робот будет передвигаться на двух конечностях, его рост составит около 172 см, вес – 57 кг, при этом он сможет поднимать груз весом до 20 кг и передвигаться со скоростью до 8 км/ч. Сам Маск в своем твиттере опубликовал фото роботизированных рук, изображающих сердечко.

О коммерческом использовании роботов Tesla пока речи не идет, сам Маск обозначал временные рамки по запуску производства крайне неконкретно. Например, в апрельском интервью он заявил, что вслед за прототипом компания возможно сможет представить "что-нибудь полезное" в следующем году и "весьма вероятно" – в течение двух лет. При этом потребители смогут приобрести робота себе домой "меньше, чем через 10 лет", а стоить он будет не дороже автомобиля, пообещал Маск.

Google закроет видеосервис для геймеров Stadia

Американская Google закрыла свой игровой стриминговый видеосервис Stadia, говорится в блоге компании. Причиной стало то, что популярность сервиса оказалась не такой, как ожидали в Google.

"Сервис не собрал такого количество пользователей, которое мы ожидали, поэтому мы приняли сложное решение о завершении работы Stadia", - написал вице-президент и глава сервиса Фил Харрисон.

Сервис, запущенный три года назад, закроется 18 января 2023 года. Пользователям, оплатившим игровое оборудование, будут возвращены деньги через магазин Google Store, также возместят средства за игры, купленные в Stadia Store. Возврат денег должен завершиться до середины января следующего года, обещают в Google.

Сотрудники Stadia перейдут в другие подразделения компании.

Ранее Google объявила о закрытии другого своего сервиса - мессенджера Hangouts. Он завершит свою работу в ноябре.

Соглашение властей США с TikTok буксует из-за разногласий сторон

Администрация Байдена и TikTok разработали предварительное соглашение для урегулирования проблем национальной безопасности, но столкнулись с препятствиями. Китайская платформа ведет переговоры о продолжении работы в США без серьезных изменений в своей структуре, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Стороны разработали основы соглашения, в рамках которого TikTok будет вносить изменения в управление и безопасность своих данных.

Обе стороны спорят о возможном соглашении. Минюст США считает условия сделки недостаточно жесткими для Китая. Минфин скептически относится к тому, что потенциальное соглашение с TikTok может решить вопросы национальной безопасности. Как отмечает издание, это может привести к изменению условий и растянуть окончательное решение на несколько месяцев.

TikTok отказался комментировать переговоры, но заявил об уверенности в том, что "находится на пути к полному удовлетворению всех разумных соображений национальной безопасности США".

Google будет уведомлять пользователей о появлении их персональных данных в поисковой выдаче

Начиная с 2023 года Google начнет уведомлять пользователей, в случае если их персональные данные появятся в поисковой выдаче, сообщает The Verge со ссылкой на твиттер компании.

Google запустит услугу в рамках своего сервиса "Результаты о вас", через который можно делать запросы на удаление своих данных (например, номер телефона, электронную почту или домашний адрес) из поисковой выдачи. Компания уже начала тестировать опцию, некоторые пользователи получили к ней доступ на прошлой неделе.

Включение уведомлений будет по желанию. Отмечается, что Google может удалять информацию только из своих результатов поиска, но не из первоисточников - данные останутся доступны на сторонних сайтах.

Критика Bitcoin усилилась на фоне модернизации Ethereum

На этой неделе в журнале Scientific Reports вышло исследование на тему экологического ущерба от майнинга Bitcoin. Как пишет The Verge со ссылкой на исследование, уровень негативных последствий для окружающей среды сравним с такими загрязняющими отраслями, как производство мяса или бензина.

Примечательно, что исследование было опубликовано на волне модернизации ближайшего конкурента Bitcoin – криптовалютной платформы Ethereum. Недавно она завершила крупное обновление программного обеспечения, чтобы резко сократить потребление энергии. В публикации указывается, что, если бы Bitcoin сделал подобное обновление, его климатический ущерб, вероятно, стал бы незначительным.

По оценкам исследователей, в период с 2016 по 2021 годы общий климатический ущерб от Bitcoin во всем мире достиг $12 млрд.