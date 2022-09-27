Минцифры запустило сервис по приему заявлений на отсрочку для ИТ и телеком-специалистов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры запустило на портале госуслуг сервис по приему заявлений на отсрочку для ИТ и телеком-специалистов, сообщила пресс-служба министерства.

Заявление может подать сам сотрудник, но к нему надо приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации. Министерство накануне опубликовало эту форму для заполнения и подписания у работодателя.

После заполнения формы (инструкция дается в официальном телеграм-канале Минцифры), этот документ необходимо отправить через запущенный сервис на Госуслугах. В ведомстве отмечают, что он должен быть обязательно подписан гендиректором, иначе придет отказ.

Кроме того, нужны сведения о воинском учете (вид документа, его серию и номер, воинское звание и должность и т.д.), информация о высшем образовании (наименования вуза, специальность, серию и номер диплома и ряд других документов. Инструкция опубликована в телеграм-канале Минцифры.

После отправки заявки Минцифры направит ее в Генштаб. "Решение о непривлечении к мобилизации примет Минобороны. Первые списки планируется отправить 29 сентября", - сообщает министерство.

23 сентября Минобороны РФ сообщило о непривлечении к частичной мобилизации отдельных категорий граждан, работающих в сфере IT, информации и связи, СМИ, в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Как уточнили в Минцифры, право на отсрочку от частичной мобилизации смогут получить имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа.