lТ-директора в США не видят окупаемости инвестиций в "облачные" технологии

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Многие американские компании, которые в последние годы переместили инструменты корпоративных технологий в "облака", в том числе в целях экономии, пока не дождались окупаемости этих инвестиций, а некоторые видят повышение расходов, пишет The Wall Street Journal.

Примерно 67% из 1000 технологических руководителей высшего звена американских компаний из различных отраслей заявили, что им еще предстоит увидеть значительную отдачу от инвестиций в "облачные" технологии, сообщается в ежегодном обзоре KPMG.

"Многие первопроходцы ожидали значительного снижения lТ-затрат благодаря инвестициям в "облачные" технологии", - отмечает Барри Брансман из KPMG. Однако теперь, по его словам, происходит отход от этого ожидания в пользу осознания таких позитивных факторов как скорость и оперативность.

Брансман считает, что наиболее распространенными проблемами, препятствующими более высокой рентабельности инвестиций в данной сфере, являются недостаток навыков у технических групп, а также дополнительные требования к комплаенсу и безопасности.

Многие компании активизировали усилия по перемещению систем и приложений в "облака" после начала пандемии COVID-19, чтобы поддержать переход на удаленную работу. Компании собирают огромные объемы данных в "облачных" сервисах хранения, их обрабатывают всё более сложное программное обеспечение и инструменты аналитики, предназначенные, в том числе, для получения информации о клиентах и рынке.

Главный технический директор Dell Technologies Джон Роуз полагает, что основной причиной перерасхода бюджета на "облачные" технологии является то, что lТ-директора не думают стратегически о том, как распределить возможности между различными поставщиками "облачных" услуг и как заставить их работать вместе.

"Обычно причиной дороговизны является то, что они обрабатывали данные неоптимальным образом, не в том месте, не теми инструментами и не по той экономической модели", - сказал он.

Компании в последние годы предпринимали активные усилия по переносу рабочих нагрузок в "облака", во многих случаях они заканчиваются несколькими "облаками", в которых много дублирования и мало согласованности, отмечает главный технический директор VMware Inc. Кит Колберт. "Мы используем фразу "облачный хаос", - добавил он.

По прогнозам IDC, глобальные расходы на "облачные" технологии достигнут $830,5 млрд к концу этого года, что на 17,5% превысит показатель 2021 года. Тем не менее, темпы роста будут менее значительными, чем в прошлом году, когда затраты взлетели на 18,3%. При этом эксперты ожидают дальнейшего замедления в следующем году - до 16,3%.

Некоторые поставщики "облачных" услуг снижают прогнозы продаж на ближайшее будущее. Так, в августе Salesforce Inc., один из крупнейших поставщиков "облачных" корпоративных решений, ухудшил ожидания для продаж в этом году до $30,9-31 млрд с ранее предполагавшимися $31,7-31,8 млрд. Лидер рынка "облачных" вычислений Amazon Web Services, подразделение Amazon.com Inc., в июле заявил, что темпы повышения продаж во втором квартале замедлились до 33% по сравнению с 37% годом ранее.