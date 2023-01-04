Американская Salesforce планирует уволить 10% сотрудников

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Американская Salesforce Inc, поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами, намерена сократить штат работников примерно на 10% в рамках реорганизации бизнеса.

Как говорится в сообщении компании, она также намерена продать часть недвижимости и сократить площадь офисных помещений. В совокупности эти меры, как ожидается, должны снизить расходы, повысить операционную рентабельность и поддержать рост бизнеса.

Расходы на реорганизацию составят $1,4-2,1 млрд, и $0,8-1 млрд из указанной суммы будут учтены в отчетности за текущий квартал.

По состоянию на 21 января 2022 года в Salesforce работали 73,541 тыс. сотрудников, отмечает MarketWatch.

Акции Salesforce дорожают на 3% в ходе предварительных торгов в среду. За последние 12 месяцев капитализация компании рухнула на 47%, до $132,6 млрд.