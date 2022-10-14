Scania и Rio Tinto договорились о создании беспилотных карьерных самосвалов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Шведский производитель грузовых автомобилей Scania AB договорился о разработке беспилотных карьерных самосвалов совместно с англо-австралийской горнодобывающей компанией Rio Tinto PLC в регионе Пилбара на западе Австралии.

"Наш план в области климатических мер предусматривает прекращение покупки новых дизельных самосвалов к 2030 году, и партнерство с лидерами в отрасли, включая Scania, в различных сферах является важным шагом к его реализации, - заявил технический управляющий директор Rio Tinto Санти Пал. - Помимо потенциальных преимуществ в сфере декарбонизации, это партнерство открывает дорогу для потенциального роста производительности".

Компании уже связывает долгосрочное соглашение о сотрудничестве в области исследований и разработок технологий беспилотного управления транспортом.