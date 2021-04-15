Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 15.04В России 4 675 153+8 944В мире 138 259 845+817 025

Производитель беспилотных грузовиков TuSimple провел IPO на $1,35 млрд

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель беспилотных грузовиков TuSimple Inc. сообщил, что провел первичное размещение акций на сумму $1,35 млрд.

Объем IPO составил 34 млн акций, цена - $40 за бумагу, что превысило верхнюю границу объявленного ранее диапазона размещения в $35-39. Компания продала 27,03 млн акций на $1,08 млрд, акционеры - 6,76 млн акций на $270,3 млн.

Исходя из цены IPO, рыночная стоимость TuSimple оценивается почти в $8,5 млрд.

Акции компании начнут в четверг торговаться на бирже Nasdaq под тикером TSP.

Организаторами IPO выступили 13 банков, среди которых Morgan Stanley, Citigroup и J.P. Morgan.

Чистый убыток TuSimple по итогам 2020 года увеличился до $198,8 млн по сравнению со $145 млн годом ранее. Выручка выросла до $1,8 млн с $0,71 млн.

Компания провела IPO на фоне всплеска активности в области беспилотных грузоперевозок: стартапы ищут финансирование и покупателей, чтобы продолжить тестировать новые и дорогостоящие технологии.

В число инвесторов TuSimple в Китае входят CDH Investments, одна из крупнейших компаний в сфере альтернативных инвестиций в стране, и онлайн-медиаконгломерат Sina Corp. Кроме того, компания получала финансирование от Traton Group, "дочки" германского автомобильного концерна Volkswagen AG, и подразделения в сфере венчурных инвестиций американской логистической компании United Parcel Service Inc. Также TuSimple получила кредит в США в рамках государственной программы поддержки малого бизнеса Paycheck Protection Program.

В TuSimple работают 800 сотрудников по всему миру, в том числе 600 - в США, а большинство остальных - преимущественно в КНР.

США TuSimple Nasdaq Китай

Новости по теме

Новости

Минфин США назвал 25 российских компаний из нового санкционного списка

В санкционный список Минфина США попали еще 15 граждан РФ

В санкционный список Минфина США попали еще 15 граждан РФ

Банкам США с 14 июня запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ

США ввели санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ

США ввели санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ

США в четверг объявят о новых санкциях против РФ

Кремль заявил о невозможности провести встречу Путина и Байдена в ближайшее время

У россиян начались проблемы с возвращением рейсами со стыковкой в Стамбуле

У россиян начались проблемы с возвращением рейсами со стыковкой в Стамбуле

МИД Турции подтвердил отмену прохода кораблей США в Черное море

CNN узнал о планах выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка

CNN узнал о планах выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка

Байден посоветовал миру готовиться к следующей пандемии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');