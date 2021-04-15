Производитель беспилотных грузовиков TuSimple провел IPO на $1,35 млрд

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель беспилотных грузовиков TuSimple Inc. сообщил, что провел первичное размещение акций на сумму $1,35 млрд.

Объем IPO составил 34 млн акций, цена - $40 за бумагу, что превысило верхнюю границу объявленного ранее диапазона размещения в $35-39. Компания продала 27,03 млн акций на $1,08 млрд, акционеры - 6,76 млн акций на $270,3 млн.

Исходя из цены IPO, рыночная стоимость TuSimple оценивается почти в $8,5 млрд.

Акции компании начнут в четверг торговаться на бирже Nasdaq под тикером TSP.

Организаторами IPO выступили 13 банков, среди которых Morgan Stanley, Citigroup и J.P. Morgan.

Чистый убыток TuSimple по итогам 2020 года увеличился до $198,8 млн по сравнению со $145 млн годом ранее. Выручка выросла до $1,8 млн с $0,71 млн.

Компания провела IPO на фоне всплеска активности в области беспилотных грузоперевозок: стартапы ищут финансирование и покупателей, чтобы продолжить тестировать новые и дорогостоящие технологии.

В число инвесторов TuSimple в Китае входят CDH Investments, одна из крупнейших компаний в сфере альтернативных инвестиций в стране, и онлайн-медиаконгломерат Sina Corp. Кроме того, компания получала финансирование от Traton Group, "дочки" германского автомобильного концерна Volkswagen AG, и подразделения в сфере венчурных инвестиций американской логистической компании United Parcel Service Inc. Также TuSimple получила кредит в США в рамках государственной программы поддержки малого бизнеса Paycheck Protection Program.

В TuSimple работают 800 сотрудников по всему миру, в том числе 600 - в США, а большинство остальных - преимущественно в КНР.