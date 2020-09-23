Подразделение VW купило долю в разработчике технологий для беспилотников TuSimple

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Германский производитель тяжелых грузовиков и автобусов Traton Group, являющийся подразделением Volkswagen AG (VW), приобрел миноритарную долю в стартапе TuSimple, который специализируется на технологиях для автономных автомобилей.

Как сообщается в пресс-релизе Traton, компании займутся разработкой беспилотных грузовиков.

Traton отметила, что планирует испытывать новые модели в Швеции, Германии и других странах. Компания рассчитывает, что это позволит компенсировать нехватку водителей. По данным экспертов, на которые ссылается Traton, только в Германии наблюдается нехватка 60 тыс. водителей.

Компания не назвала сроки начала испытаний и не раскрыла размер доли, которую она приобрела в TuSimple.

Для TuSimple это первое соглашение о создании беспилотных грузовиков в Европе. В июле стартап заключил аналогичное соглашение с американским производителей грузовиков Navistar International Corp., пишет The Wall Street Journal.

В этом году TuSimple привлекла $215 млн в рамках очередного раунда финансирования. Инвестором компании, в частности, стало подразделение по венчурным инвестициям United Parcel Service Inc.

Акции Traton в среду дорожают на 1,2%.