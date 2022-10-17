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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

MasterCard запустила программу для банковских операций на рынке криптовалют

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Американская MasterCard Inc., одна из крупнейших платежных систем в мире, запустила программу, позволяющую банкам проводить операции на рынке криптовалют.

Программа Crypto Source будет служить связующим звеном между банками-партнерами MasterCard и платформой для торговли криптовалютами Paxos Trust Co, говорится в пресс-релизе компании.

MasterCard возьмет на себя урегулирование всех вопросов в сфере безопасности и соответствия законодательству в процессе транзакций с определенными криптовалютами - проблема, из-за которой американские банки избегают операций, связанных с покупкой, продажей и хранением цифровых активов.

"На рынке много клиентов, которые действительно заинтересованы в криптовалютах, но они чувствовали бы себя намного увереннее, если бы услуги в сфере операций с криптовалютой предлагались надежными финансовыми институтами", - заявил главный цифровой директор MasterCard Йорн Ламберт.

Курс биткойна, наиболее популярной криптовалюты, растет в понедельник на 0,98%, до $19542 за биткойн.

MasterCard США Crypto Source Paxos Trust Йорн Ламберт
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