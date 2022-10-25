Минцифры подготовило проект о работе операторов связи на новых территориях до конца 2023 г.

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Минцифры подготовило проект постановления правительства РФ, определяющий порядок применения законодательства в области связи на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Он, в частности, предполагает, что организации связи, оказывавшие услуги на этих территориях до 4 октября 2022 года, смогут продолжить работу до конца 2023 года, а плата за использование радиочастотного спектра не будет взиматься до 1 января 2025 года. Кроме того, операторы должны будут обеспечить обязательную фильтрацию интернет-трафика через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) только с 1 января 2024 года.

Как следует из проекта постановления, "организации связи вправе до 31 декабря 2023 года осуществлять на Территориях деятельность в области связи на основании разрешительных документов, в том числе в случае истечения их срока действия после 4 октября 2022 года". При этом предполагается ввести упрощенный порядок оформления новых разрешительных документов, обратиться в Роскомнадзор организации должны будут в течение двух месяцев со дня вступления в силу постановления, уточнили в Минцифры.

Предполагается, что плата за использование радиочастотного спектра не будет взиматься до 1 января 2025 года, при этом вводится упрощенная процедура выдачи разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов вместе с экспертизой электромагнитной совместимости, вся процедура должна занимать не более 120 календарных дней. Сама экспертиза будет для операторов бесплатной, компенсировать ее стоимость предполагается за счет средств федерального бюджета. Также Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) будет вправе принимать до 31 декабря 2023 года решение о выделении полосы радиочастот в отношении определенного лица, допускается выделение, назначение и перераспределение полос радиочастот для вещания на территориях без предварительного согласия вещателей.

Кроме того, постановлением вводится ускоренная процедура выдачи лицензий на оказание услуг связи (не более 10 рабочих дней), а государственная пошлина за выделение фактически используемого ресурса нумерации взиматься не будет. Также вводится отсрочка подтверждения соответствия действующих средств связи обязательным требованиям (сертификации) до 1 января 2025 года.

Требование по обязательной фильтрации интернет-трафика через ТСПУ должно будет вступить в силу с 1 января 2024 года, то есть после истечения срока временного разрешительного порядка. Также до 1 января 2025 года операторы могут не предоставлять бесплатный доступ к социально-значимым сайтам.

Проект постановления предусматривает также ряд других общих послаблений для существующих и будущих операторов связи. Так, цены на услуги присоединения и услуги по пропуску операторами местного, зонового и междугородного трафика до 31 декабря 2024 года устанавливаются не выше предельных максимальных цен операторов, оказывающих услуги в Республике Крым. Предлагается отсрочить для операторов мобильной связи и услугу переноса абонентского номера (MNP) от одного оператора к другому до 31 декабря 2024 года.

Кроме того, операторы могут не отчислять средства в резерв универсального обслуживания до 1 января 2025 года.

Что касается инфраструктуры сетей и систем связи, то предусматривается мораторий на повышение цен на размещение сооружений связи, линий связи, средств связи на объектах государственной и муниципальной собственности до 31 декабря 2024 года. Также проектом постановления вводится создание на новых территориях сети телеграфной связи и системы оповещения населения об опасностях, которую нужно построить не позднее 1 января 2024 года.

Ранее главы Минцифры Максут Шадаев заявлял, что в ноябре министерство увердит план по разворачиванию госуслуг на новых территориях РФ, в рамках которого цифровые сервисы должны стать доступными для жителей.

В сентябре главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав РФ на правах субъектов после проведения референдумов. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в Российскую Федерацию и образовании новых субъектов в составе страны.