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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Замглавы Минцифры Максим Паршин стал президентом Федерации спортивного программирования

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президентом Федерации спортивного программирования был избран замглавы Минцифры Максим Паршин, сообщили в пресс-службе ведомства.

Председателем правления федерации стал замминистра спорта России Одес Байсултанов, который курирует в ведомстве направление высокотехнологичных видов спорта.

"Цели федерации – развитие и популяризация спортивного программирования как нового интеллектуального вида спорта, повышение интереса к программированию как профессиональной деятельности через соревновательную мотивацию. Россия - первая страна в мире, признавшая спортивное программирование официальным видом спорта", - отметили в пресс-службе министерства.

На сегодняшний день в состав федерации входят 43 региональных отделения. Среди планов - проведение региональных отборочных соревнований и Чемпионата России по спортивному программированию в открытом формате в первой половине 2023 года с приглашением спортсменов из зарубежных стран.

Ранее в рамках ПМЭФ-2022 Минцифры России и Минспорта России подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.

"Мы с коллегами из Минспорта России убеждены, что, во-первых, спортивное программирование может стать новым национальным интеллектуальным видом спорта. Во-вторых, одним из самых массовых, поскольку он доступен для всех участников, вне зависимости от их возраста, физических и финансовых возможностей", - приводит пресс-служба слова Паршина. Он отметил, что участники и победители соревнований будут занимать ведущие должности в ИТ-компаниях и развивать отрасль информационных технологий.

Как сообщили в Минцифры, инициатива создания федерации стала продолжением проведенного в октябре 2021 года в Москве финала Международного студенческого чемпионата мира по спортивному программированию ICPC - самого престижного соревнования молодых талантов в сфере информационных технологий. Тогда российские команды заняли четыре призовых места, в том числе завоевав золото и кубок абсолютного победителя.

Максим Паршин
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