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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

Кабмин утвердил положение о двух государственных информсистемах, обеспечивающих работу "ГосТеха"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление о двух новых государственных информационных системах (ГИС) "Госмаркет" и "Управление платформой "ГосТех". Они регламентируют работу платформы "ГосТех", на которую с 2023 г. будут обязаны перейти госорганы.

Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, ГИС "Управление платформой "ГосТех" входит в состав единой цифровой платформы РФ "ГосТех", которая направлена на "повышение эффективности реализации полномочий федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов субъектов РФ и иных государственных органов, образуемых в соответствии с законодательством РФ, законодательством субъектов РФ, осуществляемых с использованием государственных информационных систем".

Система "Управление платформой "ГосТех" будет предоставлять инструменты управления разработкой, тестированием и разворачиванием государственных информационных систем, разрабатываемых на платформе "ГосТех".

Согласно положению о ГИС "Госмаркет", его целью создания является "повышение эффективности создания и разработки государственных информационных систем на платформе "ГосТех" посредством каталогизации и оптимизации получения пользователями платформы "ГосТех" цифровых продуктов платформы "ГосТех", обеспечения высокого уровня качества и безопасности цифровых продуктов платформы "ГосТех", а также поддержки разработок отечественных решений в области информационных технологий".

Как объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе "ГосТеха", "Госмаркет" - инструмент, через который ИТ-компании будут добавлять свои продукты, чтобы пользователи платформы "ГосТех" включали их в свои ГИС.

У новых ГИС разные аудитории, пояснил "Интерфаксу" заместитель директора ФКУ "ГосТех" Александр Фетисов. "Госмаркет" будет полезен госорганам как площадка для поиска и выбора качественных цифровых продуктов, соответствующих требованиям регуляторов. Новый инструмент упростит процесс получения компонентов для производства ГИС", - сказал он.

ГИС "Управление платформой Гостех" необходима ИТ-компаниям для работы на органы власти, отметил Фетисов: "В ней предусмотрены инструменты управления разработкой государственных информационных систем, что позволит стандартизировать производственный процесс создания таких систем".

"Запуск новых ГИС направлен на реализацию цифровой трансформации в стране и поможет быстрому и безопасному выводу новых цифровых сервисов для граждан и бизнеса", - добавил Фетисов.

В конце октября правительство РФ утвердило концепцию создания и функционирования единой цифровой платформы "Гостех" и дорожную карту ее развития. Первой ГИС на "ГосТехе" стал сервис Росимущества "Федеральное имущество онлайн".

Согласно проекту указа президента, госорганы должны будут перейти на "ГосТех" при создании ГИС с 1 апреля 2023 года, региональные органы власти - с 1 января 2024 года.

Александр Фетисов
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