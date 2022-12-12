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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Microsoft купит 4% акций оператора Лондонской фондовой биржи LSEG

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Корпорация Microsoft купит 4% акций оператора Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group Plc (LSEG) у консорциума инвесторов Blackstone и Thomson Reuters.

Microsoft и LSEG также заключили 10-летнее соглашение о сотрудничестве, в рамках которого американский IT-гигант будет поставлять LSEG-технологии нового поколения для обработки данных и аналитики, говорится в пресс-релизе Microsoft. LSEG, в свою очередь, выделит не менее $2,8 млрд на закупку технологий и соответствующей инфраструктуры у Microsoft.

Вице-президент подразделения облачных технологий и искусственного интеллекта Microsoft Скотт Гатри войдет в совет директоров LSEG, сообщила корпорация.

"Это стратегическое партнерство является важной вехой на пути LSEG к тому, чтобы стать ведущим инфраструктурным и информационным бизнесом на мировых финансовых рынках", - заявил глава британской компании Дэвид Швиммер.

Пакет акций LSEG, покупаемый Microsoft, оценивается в 1,5 млрд фунтов стерлингов ($1,8 млрд) с учетом рыночной цены бумаги компании на закрытие торгов в пятницу, пишет MarketWatch. Сумма, которую Microsoft направит на выкуп акций, в пресс-релизе не уточняется. Blackstone и Thomson Reuters получили долю в LSEG после закрытия сделки по продаже Refinitiv.

Microsoft Blackstone Thomson Reuters LSEG Великобритания Скотт Гатри Дэвид Швиммер
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