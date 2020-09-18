Оператор Лондонской биржи начал эксклюзивные переговоры о продаже Borsa Italiana.

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - London Stock Exchange Group Plc (LSEG), оператор Лондонской фондовой биржи (LSE), объявил, что ведет эксклюзивные переговоры с Euronext NV о продаже Borsa Italiana. О предложении Euronext NV стало известно 14 сентября.

LSEG сообщил, что получил и рассмотрела предложения от нескольких потенциальных покупателей.

Euronext сообщила в отдельном пресс-релизе, что переговоры с LSEG она ведет совместно с CDP Equity (принадлежит итальянскому инвестиционному банку Cassa Depositi e Prestiti) и итальянской банковской группой Intesa Sanpaolo SpA.

"Италия, через Borsa Italiana, станет крупнейшим источником доходов после расширения группы Euronext", - отмечается в сообщении оператора.

Euronext является крупнейшей биржей в Европе и управляет торговыми площадками в Амстердаме, Брюсселе, Лондоне, Лиссабоне, Дублине, Осло и Париже.

В прошлую пятницу Euronext заявила, что ведет переговоры с Cassa Depositi e Prestiti для подачи совместной заявки на покупку Borsa Italiana. В тот же день Deutsche Boerse AG сообщила, что заинтересована в приобретении итальянской биржи.

LSEG приобрела Borsa Italiana, одну из крупнейших бирж Европы, в 2007 году за $2,3 млрд.

В июле 2020 года LSEG сообщила, что может продать долю в итальянской электронной площадке для торговли активами с фиксированной доходностью MTS SpA, принадлежащей Borsa Italiana, или Borsa Italiana целиком, чтобы получить разрешение Еврокомиссии на сделку с Refinitiv.

LSEG объявила о покупке Refinitiv Holdings Ltd., одного из крупнейших мировых поставщиков финансовой информации, в августе 2019 года. По условиям сделки, LSEG приобретает акции Refinitiv на сумму $14,5 млрд, а также берет на себя долг компании в размере $12,5 млрд. Таким образом, общая сумма сделки составляет $27 млрд.

В июне текущего года Еврокомиссия начала углубленную проверку сделки LSEG и Refinitiv, выразив опасения, что объединение компаний приведет к снижению конкуренции в сегменте торговли различными финансовыми инструментами и клиринга, а также в сфере финансовой информации.

Котировки акций LSEG в начале торгов в пятницу растут на 0,6%. С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла примерно на 15% и составляет в настоящее время 31,4 млрд фунтов стерлингов.