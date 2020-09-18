Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:44Заразились
на 18.09В России 1 091 186+5 905В мире 30 078 889+314 834

Оператор Лондонской биржи начал эксклюзивные переговоры о продаже Borsa Italiana.

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - London Stock Exchange Group Plc (LSEG), оператор Лондонской фондовой биржи (LSE), объявил, что ведет эксклюзивные переговоры с Euronext NV о продаже Borsa Italiana. О предложении Euronext NV стало известно 14 сентября.

LSEG сообщил, что получил и рассмотрела предложения от нескольких потенциальных покупателей.

Euronext сообщила в отдельном пресс-релизе, что переговоры с LSEG она ведет совместно с CDP Equity (принадлежит итальянскому инвестиционному банку Cassa Depositi e Prestiti) и итальянской банковской группой Intesa Sanpaolo SpA.

"Италия, через Borsa Italiana, станет крупнейшим источником доходов после расширения группы Euronext", - отмечается в сообщении оператора.

Euronext является крупнейшей биржей в Европе и управляет торговыми площадками в Амстердаме, Брюсселе, Лондоне, Лиссабоне, Дублине, Осло и Париже.

В прошлую пятницу Euronext заявила, что ведет переговоры с Cassa Depositi e Prestiti для подачи совместной заявки на покупку Borsa Italiana. В тот же день Deutsche Boerse AG сообщила, что заинтересована в приобретении итальянской биржи.

LSEG приобрела Borsa Italiana, одну из крупнейших бирж Европы, в 2007 году за $2,3 млрд.

В июле 2020 года LSEG сообщила, что может продать долю в итальянской электронной площадке для торговли активами с фиксированной доходностью MTS SpA, принадлежащей Borsa Italiana, или Borsa Italiana целиком, чтобы получить разрешение Еврокомиссии на сделку с Refinitiv.

LSEG объявила о покупке Refinitiv Holdings Ltd., одного из крупнейших мировых поставщиков финансовой информации, в августе 2019 года. По условиям сделки, LSEG приобретает акции Refinitiv на сумму $14,5 млрд, а также берет на себя долг компании в размере $12,5 млрд. Таким образом, общая сумма сделки составляет $27 млрд.

В июне текущего года Еврокомиссия начала углубленную проверку сделки LSEG и Refinitiv, выразив опасения, что объединение компаний приведет к снижению конкуренции в сегменте торговли различными финансовыми инструментами и клиринга, а также в сфере финансовой информации.

Котировки акций LSEG в начале торгов в пятницу растут на 0,6%. С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла примерно на 15% и составляет в настоящее время 31,4 млрд фунтов стерлингов.

Borsa Italiana Euronext Италия Евроосюз LSEG Великобритания

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 18 сентября

Трамп указал на большую угрозу для выборов в лице Китая, чем России

Американский телеканал сообщил о поддержке США действий Киева в Крыму

Американский телеканал сообщил о поддержке США действий Киева в Крыму

Почти 30 стран призвали Белоруссию прекратить блокировать интернет

В МИД Украины напомнили РФ о подтвержденном статусе стороны конфликта

В МИД Украины напомнили РФ о подтвержденном статусе стороны конфликта

ОПЕК+ рекомендовано не дурачить рынок. Обобщение

ОПЕК+ рекомендовано не дурачить рынок. Обобщение

Бэнкси лишился авторских прав на одну работу из-за анонимности

Бэнкси лишился авторских прав на одну работу из-за анонимности

Трамп недоволен условиями сделки с Oracle по TikTok

Трамп недоволен условиями сделки с Oracle по TikTok

Лукашенко закрыл границу Белоруссии с Западом

Лукашенко закрыл границу Белоруссии с Западом
Пандемия коронавируса

Против премьера Франции подали иск о провале борьбы с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');