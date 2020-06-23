ЕК начала углубленную проверку сделки LSE и Refinitiv объемом $27 млрд

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) начала углубленную проверку сделки по покупке оператором Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG) одного из крупнейших мировых поставщиков финансовой информации Refinitiv Holdings Ltd.

В рамках сделки, о которой было объявлено в августе 2019 года, LSEG приобретет акции Refinitiv на сумму $14,5 млрд, а также возьмет на себя долг компании в размере $12,5 млрд. Таким образом, общая сумма сделки составит $27 млрд.

Еврокомиссия выразила опасения, что объединение компаний приведет к снижению конкуренции в сегменте торговли различными финансовыми инструментами и клиринга, а также в сфере финансовой информации.

"Финансовые рынки имеют жизненно важную функцию для европейской экономики. Доступ к инфраструктуре финансовых рынков и информационным финансовым продуктам необходим для принятия инвестиционных решений и защиты сбережений, а также в торговых операциях", - заявила зампредседателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер, отвечающая за вопросы конкуренции.

По ее словам, регулятор принял решение о проведении углубленной проверки, чтобы оценить, не окажет ли сделка LSEG и Refinitiv негативного влияния на конкуренцию на указанных рынках.

В частности, ЕК опасается, что сделка ограничит конкуренцию в сфере электронных торгов гособлигациями европейских государств, в торговле деривативами на процентные ставки и клиринговых операций с ними, а также в сегменте информационных решений для финансовых рынков.

Регулятору предстоит принять решение в отношении сделки до 27 октября 2020 года.

Refinitiv является одним из крупнейших в мире поставщиков данных и инфраструктурных решений для финансовых рынков. Работает с 40 000 учреждений в порядка 190 странах. Refinitiv предоставляет данные, торговые платформы, инфраструктурные решения для рыночных данных и платформы открытых технологий, которые поддерживают и объединяют мировое сообщество финансовых рынков. Технологии компании используются в таких сферах, как трейдинг, инвестиции, управление частным капиталом и корпоративными рисками, борьба с финансовыми преступлениями, регулирование и управление рыночными данными.

Refinitiv владеет второй крупнейшей (после Bloomberg) сетью терминалов Eikon, которые обеспечивают доставку биржевой информации и дают доступ к торгам, ей также принадлежит информационная система World Check для проверки контрагентов.