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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Разрешение на установку базовых станций сотовой связи в Москве начали выдавать в электронном виде

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Москвы совместно со столичным управлением Роспотребнадзора упростили операторам сотовой связи получение документов для установки базовых станций, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

"Теперь компании могут подать заявления на оформление заключений Роспотребнадзора в электронном виде на портале mos.ru", - говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Всю необходимую информацию операторы могут направлять в электронном виде, а статус и результат рассмотрения своих заявлений отслеживать онлайн в корпоративном кабинете на портале.

В департаменте сообщили, что сетями LTE уже покрыто более 99,7% территории столицы, что позволяет жителям оставаться на связи с близкими и пользоваться всем многообразием доступных цифровых сервисов, а городу - использовать современные технологии управления.

"Создавая новые сервисы для горожан и внедряя современные решения в управлении городом, мы делаем ставку на дальнейшее развитие технологий виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей, беспилотников. Для этого важно постоянно совершенствовать инфраструктуру связи, чтобы она отвечала актуальным задачам и имела достаточный запас прочности. Операторы "большой четверки" системно работают в этом направлении, в том числе пилотируют новые технологии связи", - сказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Роспотребнадзор
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