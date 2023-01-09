Прокуроры РФ требуют заблокировать более 3 тыс. сайтов по продаже поддельных документов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Более 3 тысяч ресурсов, занимающихся в РФ продажей поддельных дипломов и других документов, должно быть заблокировано по требованию прокуроров, сообщает в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры России.

"С начала 2022 года Генеральной прокуратурой РФ по результатам рассмотрения обращений, заявлений, уведомлений, а также ввиду обнаружения органами прокуратуры подобной информации в Роскомнадзор направлено 153 требования о принятии мер к ее удалению и (или) по ограничению доступа к более чем 3,1 тыс. ресурсам", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на этих сайтах встречаются предложения о продаже поддельных дипломов, свидетельств о повышении квалификации, удостоверений охранников, медицинских справок, трудовых книжек и иных документов.

Кроме того, 30 декабря минувшего года введен новый порядок принятия мер по ограничению доступа к таким сведениям, теперь они реализуются во внесудебном порядке, напомнили в ведомстве.

В Генпрокуратуре также сообщили, что совместно с Минцифры разработан законопроект, регламентирующий оперативное решение вопроса о блокировке так называемых фишинговых сайтов с использованием специализированной информационной системы.

"Функционирующий прототип системы обеспечивает поиск в автоматическом режиме сайтов указанной категории", - отметили в ведомстве.

В результате работы, проведенной Генеральной прокуратурой РФ и иными ведомствами, ограничен доступ и прекращено функционирование свыше 5 тыс. фишинговых сайтов.