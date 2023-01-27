Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - На уходящей неделе мировые техногиганты продолжили сокращения рабочих мест: с частью сотрудников решили расстаться Spotify, IBM и SAP. Великобритания на фоне дефицита полупроводников намерена запустить программу поддержки производителей чипов. Индия представила свою мобильную операционную систему, а Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) "амнистировала" Дональда Трампа.

Spotify, IBM и SAP сокращают сотрудников

Американская International Business Machines (IBM) намерена уволить 3,9 тыс. сотрудников, сообщает агентство Bloomberg. Это составляет 1-1,5% от штата компании.

Причины сокращений агентство не называет, однако указывает, что техногиганты хорошо заработали в период пандемии коронавируса в 2020 году. После нормализации рынка IT-компании решили сократить расходы.

Об аналогичных планах сообщила SAP. Компания объявила программу реструктуризации, которая приведет к сокращению 2,8 тыс. рабочих мест, что составляет около 2,5% штата.

Следующая технологическая компания, объявившая о сокращениях, – Spotify. Стриминговый сервис сообщил о сокращениях 6% штата. На конец третьего квартала в компании работали 9800 человек.

Решение было мотивировано продолжающимися сокращениями расходов и макроэкономическими причинами. Глава Spotify Дэниел Эк заявил, что он был слишком "амбициозен в инвестировании, идущем вразрез с ростом доходов".

Компания предложит уволенным сотрудникам компенсацию в размере 5 месяцев заработной платы и медицинскую страховку. Таким образом, на выплаты Spotify потратит от 35 до 45 млн евро.

Также компанию ожидает реструктуризация. Ее покинет Дон Острофф, глава по контенту и рекламе. Тогда как Алекс Норстром, глава по бизнесу, и Густав Содерстром, глава по исследованиям и развитию, станут со-президентами Spotify.

За последнее время о намерении уменьшить размеры штата заявили такие технологические гиганты как Alphabet, Intel и Microsoft. Аналогичные действия планируют предпринять Salesforce и Coinbase. В совокупности IT-компании сократили более 55 тыс. сотрудников с начала 2023 года.

Великобритания намерена субсидировать производителей чипов

Правительство Великобритании планирует предоставить субсидии отечественным производителям полупроводников, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Поддержка будет включать инвестиции в стартапы на начальном этапе, помощь действующим компаниям в масштабировании, а также стимулирование венчурного капитала.

Помимо этого, правительство создаст межведомственную рабочую группу для координации государственной и частной поддержки с целью наращивания производства чипов в ближайшие три года.

Объемы финансирования пока не определены, но, по словам источников, сумма может составить "миллиарды фунтов".

Apple хочет перенести до 25% своего производства в Индию

Apple планирует увеличить производство в Индии до 25%, сообщает Bloomberg. Таким образом, компания хочет снизить зависимость от производства в Китае.

По словам министра по торговле Индии Пиюша Гояла, уже 5-7% производства Apple перенесено в страну. Чиновник добавил, что компания намерена нарастить этот показатель до 25%.

На прошлой неделе Bloomberg сообщал, что 20% iPhone будет собираться в Индии к концу марта 2026 года. В самой компании отказались от комментариев.

После многих лет производства устройств в Китае Apple хочет уйти от зависимости китайских поставщиков на фоне увеличения напряжения в отношениях между США и Китаем, а также политикой партии, влияющей на поставки. Так на крупнейшем заводе Foxconn в прошлом году произошли забастовки рабочих из-за условий работы и жестких антиковидных мер.

Индия представила мобильную ОС

Власти Индии представили национальную мобильную операционную систему (ОС) BharOS, которая должна составить конкуренцию Android, сообщает The Times of India.

BharOS — финансируемый правительством Индии проект по разработке бесплатной операционной системы с открытым исходным кодом. Он направлен на снижение зависимости смартфонов от иностранных ОС и продвижение технологий отечественной разработки.

Главное отличие BharOS от Android – отсутствие предустановленных приложений. Это дает пользователям право устанавливать любые приложения из интернета.

Как заявляет разработчик, BharOS совместима почти со всеми приложениями, доступными на Android. Однако создатели ОС пока не объявляли, как они планируют взаимодействовать с разработчиками приложений. Также пока не известно, когда BharOS станет общедоступной.

Работники склада Amazon в Великобритании вышли на свою первую забастовку

Работники британского склада Amazon объявили свою первую забастовку, протестуя против условий труда и низкой заработной платы, пишет Associated Press.

На складе в Ковентри, расположенном примерно в 160 км к северо-западу от Лондона, работают 2 тыс. человек. Профсоюз работников заявляет, что на забастовку вышли 98% проголосовавших за эту акцию. Сам Amazon уверяет, что на забастовку вышли всего 178 рабочих.

Amazon заявляет, что с 2018 года минимальная почасовая оплата труда сотрудников увеличилась на 29%.

Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram разблокируют в ближайшие недели

Компания Meta восстановит аккаунты экс-президента США Дональда Трампа в своих соцсетях Facebook и Instagram (обе заблокированы в России) в ближайшие недели.

"Мы убеждены в том, что риск (для общественной безопасности) в достаточной степени снизился. Таким образом, мы восстановим аккаунты мистера Трампа в Facebook и Instagram в ближайшие недели", - написал в своей соцсети президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг.

Он отметил, что в будущем при нарушении правил контент Трампа может быть удален, а аккаунты снова могут быть заблокированы на срок от одного месяца до двух лет.

Тем временем Трамп отреагировал на решение Meta на собственной платформе Truth Social.

"Facebook, который потерял миллиарды долларов в цене с тех пор, как "деплатформировал" вашего любимого президента, меня, только что объявил, что они восстанавливают мою учетную запись. Подобное никогда больше не должно случиться с действующим президентом или с кем-либо еще, кто не заслуживает возмездия!" - написал бывший президент США.

При этом он не уточнил, воспользуется ли возможностью вернуться к использованию продуктов Meta.



