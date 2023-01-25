В Думе допустили применение золотых стейблкойнов в экспортных расчетах

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Россия может выпустить стейблкойны, обеспеченные золотом аффинажных заводов, чтобы проводить международные расчеты, в том числе с Ираном, сообщил "Парламентской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков после визита делегации парламентариев в эту страну.

"Обсуждали вопрос, связанный с выпуском стейблкойнов, цифровых финансовых активов (ЦФА), обеспеченных некими ценностями. Например, я говорил о золоте, о золотых слитках, аффинажные заводы могут их предоставить, либо центры, где хранится золото, и под эти запасы золота выпускаются ЦФА, а дальше они выступают средством платежа, например, во взаиморасчетах России и Ирана. Предложение с интересом воспринято, что как раз пример того, что мы движемся в правильном направлении", - сказал он.

По его словам, у Ирана есть большой долг по поставкам товаров из России, а колебания иранской валюты довольно велики, при этом у страны два курса иранского риала к доллару к доллару - утвержденный Центробанком и рыночный, - что создает неудобства для российского экспорта в Иран.

Выпуском ЦФА в России могут заниматься три компании, внесенные в реестр Банка России.

Первый раз идея выпуска Россией стейблкойна, обеспеченного золотом, прозвучала в мае 2019 года в Госдуме на заседании с участием председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Депутат Владимир Гутенев предложил Центробанку в рамках стран БРИКС выступить инициатором обсуждения проекта по выпуску национальных криптовалют, номинированных в золоте.

"Золото - это наименее уязвимый актив. Мы могли бы, наверное, найти понимание и в Китае, и в Индии, и в Бразилии", - подчеркнул депутат. "Но это, скорее, не криптовалюты, может быть, так называемые стейблкойны", - сказал тогда же Анатолий Аксаков. "Стейблкойны изучаем, если это типа стейблкойна, где есть реальный актив в обеспечении, то есть это, скорее, ближе к стейблкойну, то это возможно посмотреть", - ответила Набиуллина.

Летом 2022 года Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ выпустил доклад, в котором рассматривал состояние и перспективы функционирования системы платежей в международных расчётах. Одно из предложений доклада - необходимость в условиях санкций выпуска стейблкойна под рабочим названием "золотой рубль", который будет обеспечен золотом.

Схема была предложена следующая: государство производит выпуск цифровой валюты, обеспеченной золотом из ЗВР - "золотой рубль", государство создает биржу, на которой производится обмен валют на "золотой рубль", покупатель приобретает на бирже "золотой рубль", оплачивает товар, продавец поставляет товар и затем обменивает "золотой рубль" на необходимую валюту.

"Предложение: под золотое обеспечение вполне возможно выпустить стейблкойн под рабочим названием "золотой рубль". Заблокировать операции с криптозолотым рублем у американцев не будет никакой возможности, так как курс валюты будет привязан к курсу золота на мировом рынке. Основное отличие от цифрового рубля заключается именно в золотом обеспечении, и направлен он будет не на внутренние расчеты, а на внешние, в том числе между третьими странами без участия России", - говорилось в докладе.

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение к 19 декабря 2022 г. Минфину вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ выработать согласованную позицию по использованию цифровых валют в международных расчетах. Законопроект, прописывающий механизм использования цифровых валют в экспортных расчетах, пока не внесен в Госдуму.