Общий экспорт российских разработчиков ПО в 2022 году сократился на 8-17%

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В 2022 году совокупный экспорт российских компаний-разработчиков ПО в 2022 году сократился на 8-17% и составил $8,4-9,2 млрд, говорится в материалах ассоциации "Руссофт".

По данным ассоциации, во II полугодии 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года падение было еще более значительным - около 20-25%.

"Сокращение экспортных доходов во многом компенсировалось ростом продаж в России благодаря импортозамещению", - отмечает "Руссофт".

Совокупный оборот индустрии, по предварительной оценке, в 2022 году, скорее всего, сократился, но незначительно (в 2021 году он составлял 1,56 трлн рублей).

Как указывает ассоциация, активность российских софтверных компаний на зарубежных рынках в 2022 году не уменьшилась по сравнению с 2021 годом, а, напротив, почти достигла уровня 2019 года (рекордный уровень до пандемии).

Если в 2021 году российские софтверные компании активнее всего работали в США, Европе и на Ближнем Востоке, то в 2022 году это отмечалось в ближнем зарубежье, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Особенно вырос интерес к ближнему зарубежью и Юго-Восточной Азии, наибольшую активность российские софтверные компании проявляли в Узбекистане, ОАЭ и Индии. Тем не менее, российские компании по-прежнему работают в США и Европе, отмечает "Руссофт".

По оценке президента "Руссофта" Валентина Макарова, объем внутреннего российского рынка ПО в 2022 году сократился примерно на 10%. "И в целом, мы имеем снижение общего объема продаж IT-индустрии в России, наверное, примерно на 5% - максимум 10%", - сказал Макаров на пресс-конференции.

Он рассчитывает, что в 2023 году рынок ПО в России покажет "довольно серьёзный" рост продаж, который компенсирует потери за рубежом, и его объем превысит уровень 2021 года.

"Настраивающаяся работа с развивающимися рынками, безусловно, уже дает какую-то отдачу и будет давать отдачу в будущем. Поэтому я надеюсь, что в 2023 году, если не будет никаких сложностей геополитических, мы выйдем на уровень выше рекордного 2021 года по объемам продаж", - сказал глава "Руссофта".