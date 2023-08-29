VK запустил сервис переноса данных из зарубежных облачных хранилищ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Сервис "Облако Mail.ru" (принадлежит интернет-холдингу VK) запустил возможность переноса данных из сторонних облачных хранилищ, в том числе зарубежных, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что пользователи сторонних сервисов смогут бесшовно подключить их к "Облаку Mail.ru" - так файлы будут надежно защищены от потери и блокировок.

На данный момент доступна интеграция с 11 популярными облачными сервисами, включая "Google Диск", Dropbox, OneDrive и другие. Также в версии для персонального компьютера пользователи приложения получили возможность работать без интернета, в офлайновом режиме.

Как говорится в сообщении, во время переноса форматы файлов автоматически конвертируются в общедоступные. Например, при переносе файлов из "Google Диск" документы, таблицы и презентации будут автоматически конвертированы из формата Google в стандартные форматы Microsoft Office.

В начале августа сервис "Почта Mail.ru" запустил новый домен xmail.ru для переноса писем из аккаунтов зарубежных сервисов с сохранением старого логина.