DDoS-атака на сервисы в Курской области затронула три объекта

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Специалисты Роскомнадзора (РКН) в четверг отразили DDoS-атаку на несколько объектов в Курской области, в том числе на инфраструктуру операторов связи, в настоящее время обращений об инцидентах в регионе нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"8 августа подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отразил массированные DDoS-атаки на три объекта Курской области, в том числе на инфраструктуру операторов связи", - сообщили в пресс-службе.

"Сейчас, по данным систем ЦМУ ССОП и информации операторов связи Курской области, критичных аварий и обращений в регионе нет", - отметили в ведомстве.

По данным РКН, мощность наиболее крупной атаки достигла 112 Гбит/с.

"Специалисты ЦМУ ССОП защитили системы объектов с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам (НСПА). Она обеспечивает дополнительную защиту ключевых и социально значимых ресурсов российского сегмента сети "Интернет" с использованием возможностей ТСПУ (технические средства противодействия угрозам, устанавливаемые на сетях связи в рамках реализации закона о суверенном рунете - ИФ)", - сообщили в ведомстве.

Ранее в четверг в Минцифры России заявили об отражении массированной DDoS-атаки на сервисы Курской области, восстановлении работы сервисов и надёжной защите данных пользователей. По данным министерства, "цель злоумышленников - сорвать процесс предоставления социально значимых услуг". "Однако хакерам не удалось нанести ущерб инфраструктуре электронного правительства и получить доступ к данным пользователей. Вся информация надёжно защищена, атаки оперативно отражаются", - подчеркнули в министерстве.