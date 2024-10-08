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Роскомнадзор сообщил о хакерских атаках на свои ресурсы

Роскомнадзор сообщил о хакерских атаках на свои ресурсы
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщает о хакерских атаках из-за рубежа на свои ресурсы.

"В отношении ресурсов РКН фиксируем DDоS-атаки. Мощностью до 578.57 Гбит/с, скоростью до 50.76 млн п/с", - заявили "Интерфаксу" в ведомстве во вторник.

Там отметили, что "атаки цели не достигают". "Ресурсы РКН, в том числе сайт РКН, работают без ограничений", - подчеркнули в ведомстве.

В РКН добавили, что "основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей".

Во вторник Роскомнадзор сообщил о блокировке мессенджера Discord. По информации ведомства, это было сделано из-за нарушений им российского законодательства.

Роскомнадзор РКН
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