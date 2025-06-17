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Корректировка перечня параллельного импорта в РФ ожидается в августе

Сокращения могут затронуть радиоэлектронику и легкую промышленность, заявил глава Минпромторга Алиханов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Объем параллельного импорта в РФ сокращается по мере импортозамещения, сейчас он составляет порядка $2 млрд в месяц, рассказал в интервью "Интерфаксу" перед ПМЭФ-2025 глава Минпромторга Антон Алиханов, отметив, что новые корректировки перечня товаров, подпадающих под действие механизма, ожидаются в августе.

"За период своей работы параллельный импорт доказал свою эффективность. При этом его ежемесячный объем последовательно снижался. Сейчас он составляет порядка $2 млрд в месяц, хотя на пике эта сумма была в три раза больше ($6 млрд в декабре 2023 года). Это тесно связанно с развитием российских производств необходимых товаров, а также поставок продукции, произведенной в дружественных странах", - сообщил он.

Алиханов напомнил, что изменения в приказ по параллельному импорту вносились за время работы механизма уже ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​8 раз, последние - весной этого года, они, в числе прочего, предполагали исключение косметических брендов.

"Внесение очередных изменений в перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта, как раз запланировано на конец августа. Вместе с тем отмечу, что по некоторым позициям возможно сокращение в дальнейшем в легкой промышленности, в сфере радиоэлектроники и других отраслях, где активно происходит импортозамещение", - заявил глава Минпромторга.

Механизм параллельного импорта был введен в РФ с начала мая 2022 года в ответ на санкционные ограничения со стороны недружественных стран. Объем параллельного импорта в РФ в I кв. 2025 года составил $6,8 млрд, в том числе в январе - $2,3 млрд, в феврале - $2,5 млрд, в марте - $2 млрд, сообщал ранее "Интерфаксу" статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

Антон Алиханов Минпромторг РФ
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