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Объем параллельного импорта в РФ в I квартале составил $6,8 млрд

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Объем поставок в Россию продукции в рамках механизма параллельного импорта (позволяет ввозить товары без согласия правообладателя) в I квартале 2025 года составил $6,8 млрд, при этом наблюдалась тенденция к постепенному сокращению поставок от месяца к месяцу. Об этом сообщил "Интерфаксу" статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

"Ежемесячный объем в денежном выражении импортируемой продукции в рамках механизма параллельного импорта продолжает снижаться. В январе он составил $2,3 млрд, в феврале - $2,5 млрд, в марте уже $2 млрд. В первую очередь тенденция касается электроники, а также реакторов, котлов, оборудования и механических устройств (двигателей, турбин, насосов)", - рассказал он.

По словам Чекушова, поэтапное снижение объема параллельного импорта связано с "насыщением российского рынка отечественной продукцией и замещением выбывшей номенклатуры продукцией, производимой в дружественных странах".

"Напомню, что механизм носит временный характер, и не так давно мы внесли очередные изменения в перечень, исключив оттуда парфюмерно-косметическую продукцию, кроме лечебной. За время работы он претерпевал изменения уже 8 раз. Работу по сокращению параллельного импорта планируем продолжать", - отметил замглавы Минпромторга.

Механизм параллельного импорта был введен в РФ с начала мая 2022 года в ответ на санкционные ограничения со стороны недружественных стран. На конец 2022 года объем ввоза в Россию товаров по параллельному импорту составил более $20 млрд, сообщала тогда ФТС России (впоследствии таможенное ведомство перестало публиковать данные), что соответствовало среднемесячному объему параллельного импорта на уровне более $2,5 млрд.

По данным Минпромторга РФ, по итогам 2024 года объем параллельного импорта в месяц в среднем составлял около $3 млрд.

Минпромторг
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