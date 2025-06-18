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Новак не видит рисков для экспорта нефти из РФ из-за ближневосточного конфликта

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Экспорт российской нефти осуществляется в полном объеме, обострение ближневосточного конфликта на него не повлияло, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ-2025.

"Мы не видим таких рисков. У нас обеспечивается полный объем поставки энергоресурсов на внутренний рынок и на экспорт. Это видно из статистики", - сказал он.

Новак также заявил, что дефицита нефти и газа на рынке сейчас нет на фоне обострения ближневосточного конфликта, но риски остаются и отражаются в цене.

"Пока дефицита никакого нет, сохраняется баланс спроса и продолжения. Потому что поставки, мы видим, расширяются, они не прекращены. Да, есть риски определенные, рынок их оценивает, это отражается, в том числе на цене. В целом мы видим, что рынок обеспечивается нормально", - сказал он.

Новак не стал прогнозировать, может ли цена на нефть подпрыгнуть до трехзначных значений. "Это неблагодарное занятие. Я вижу, что некоторые делают свои оценки, люди или эксперты. Сейчас можете все, что угодно говорить. Все будет зависеть от того, как рынок будет реагировать на неопределенности и на риски", - заметил он.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.


Александр Новак Израиль Иран
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