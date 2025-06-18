РФ продолжит поставки удобрений в ЕС после роста пошлин, издержки лягут на местных фермеров

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российские производители удобрений продолжат поставки в Евросоюз после повышения импортных пошлин, рост издержек ляжет на местных аграриев. Такое мнение высказал "Интерфаксу" глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев в кулуарах ПМЭФ-2025.

"Мы будем присутствовать и в Европе, просто эта пошлина будет за счет европейского фермера, в конечном итоге", - сказал он.

Гурьев отметил, что с начала этого года мировые цены на удобрения уже выросли примерно на 20%. "Цены на удобрения растут, достаточно сильная динамика. И по фосфору и по азотке, я думаю, можно смело сказать, процентов на 20 уже выросли", - уточнил он.

"Это решение (о повышении импортных пошлин на российские удобрения - ИФ) будет иметь долгосрочные последствия для самого Евросоюза. В Европе и так были самые высокие цены на минеральные удобрения. Соответственно, любой тариф, любые пошлины - все это идет за счет потребителя, и в конечном итоге приводит к увеличению себестоимости производства, делает его менее конкурентным (...) Соответственно, это приведёт к снижению потребления (удобрений - ИФ), снижению производства сельхозпродукции. А Европа - крупный производитель сельхозпродукции, поэтому это скажется негативно на глобальной торговле продукцией АПК", - добавил Гурьев.

Он отметил, что часть объемов с европейского рынка российские производители переориентируют в страны БРИКС. "Безусловно, планируем (частично переориентировать объемы в страны БРИКС - ИФ), потому что рынки БРИКС - это растущие рынки. И в Европе, и в Соединенных штатах потребление удобрений и производство сельхозпродукции падают и будут падать, к сожалению. Понятно, что рынок (Евросоюза - ИФ) - хороший рынок, премиальный. Он останется, но это рынок, который будет уменьшаться и уменьшаться, в том числе из-за введения вот таких пошлин", - сказал глава РАПУ.

Гурьев не стал прогнозировать, насколько может сократиться российский импорт удобрений в ЕС после повышения пошлин с 1 июля.

Отвечая на вопрос, остается ли актуальным прогноз экспорта российских удобрений в 2025 году на уровне 44 млн тонн, он сказал: "Безусловно. Мы видим очень большой спрос со стороны всех наших клиентов".

Как сообщалось, в мае Европарламент одобрил поэтапное повышение импортных пошлин на удобрения из России. С 1 июля этого года в дополнение к действующей адвалорной ставке в 6,5% вводится специфическая пошлина, которая составит 40 евро за тонну для азотных и 45 евро за тонну для сложных удобрений. Специфическая ставка будет повышаться в течение трех лет до заградительного уровня.