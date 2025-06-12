Поиск

ЕС вводит с 1 июля новые пошлины на сельхозтовары и удобрения из РФ и Белоруссии

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял в четверг постановление, которое вводит новые тарифы на оставшуюся сельскохозяйственную продукцию и некоторые удобрения из России и Белоруссии, сообщается в опубликованном коммюнике совета.

"Девиз польского председательства: "Безопасность, Европа!" - и эти меры повышают нашу экономическую безопасность за счет снижения зависимости от России. Мы еще больше сокращаем экспортные доходы России", - заявил ответственный за торговлю заместитель государственного секретаря министерства экономического развития и технологий председательствующей в Совете ЕС Польши Михал Барановский.

Объявлено, что новый регламент вступит в силу 1 июля 2025 года. После вступления закона в силу тарифы ЕС будут применяться ко всей сель‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​скохозяйственной продукции из России, поскольку другие сельскохозяйственные товары уже облагаются таможенными пошлинами.

В коммюнике отмечается, что "внедрение этих тарифов будет тщательно контролироваться, чтобы гарантировать защиту отрасли удобрений и фермеров ЕС".

"Повышение тарифов на удобрения будет происходить постепенно, в течение переходного периода в три года", - говорится в документе.

В Брюсселе рассчитывают, что, помимо санкционной функции, новые пошлины помогут снизить зависимость ЕС от России и Белоруссии и стимулируют диверсификацию и внутреннее производство.

Новые тарифы, сказано в коммюнике, будут применяться к товарам, которые составили около 15% всего сельскохозяйственного импорта из России в 2023 году.

ЕС Евросоюз Белоруссия Россия Михал Барановский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пилоты борта Air India подавали сигнал бедствия перед крушением

Пилоты борта Air India подавали сигнал бедствия перед крушением

Посол США Трейси завершает свою миссию в Москве

Пассажирский самолет Air India потерпел крушение в индийском Ахмедабаде

Пассажирский самолет Air India потерпел крушение в индийском Ахмедабаде

МИД Омана подтвердил, что 15 июня в Маскате будет новый раунд переговоров США и Ирана

Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Что случилось этой ночью: четверг, 12 июня

Посол РФ в США заявил, что Трамп стремится восстановить отношения с Москвой

Посол РФ в США заявил, что Трамп стремится восстановить отношения с Москвой

Глава CENTCOM отложил выступление в Сенате США из-за обстановки на Ближнем Востоке

Глава CENTCOM отложил выступление в Сенате США из-за обстановки на Ближнем Востоке

Корабли НАТО провели учебную операцию на Балтике

Корабли НАТО провели учебную операцию на Балтике

Генпрокурор США не исключила ужесточения мер против беспорядков в Лос-Анджелесе

Генпрокурор США не исключила ужесточения мер против беспорядков в Лос-Анджелесе
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6542 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });