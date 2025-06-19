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В "Уралхиме" полагают, что конъюнктура рынка удобрений улучшается, 2025-2026 гг. будут сильными

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Мировой рынок удобрений перешел к фазе роста, 2025-2026 годы будут сильными с точки зрения спроса и цен, ожидает генеральный директор "Уралхима" Дмитрий Коняев.

"Сейчас идет позитивное движение (на мировом рынке удобрений - ИФ), мы видим рост спроса, рост цен. Я считаю, что 2025-2026 годы будут сильными с точки зрения как спроса, так и ценового фактора", - сказал Коняев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что в прошлом году группа "Уралхим" произвела рекордный объем удобрений, "но с точки зрения доходной части год был средним, потому что конъюнктура мировых цен не способствовала рекордам".

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Отвечая на вопрос о направлениях поставок продукции группы, Коняев сказал: "С 2022 года география претерпела серьезные изменения. Тем не менее рынок уже стабилизировался по регионам отгрузки. Мы много грузим в Юго-Восточную Азию - Индия, Китай, много грузим в Латинскую Америку. Любопытно, что США по-прежнему покупают значительный объем. И Африка наращивает потребление удобрений. В прошлом году мы отгрузили 1 млн тонн в Африку".

Глава "Уралхима" уточнил, что порядка 60% продаж азотных удобрений группы приходится на внутренний рынок, в то время как в калийном сегменте доля внутреннего рынка - около 30%.

Коняев также рассказал, что группа планирует увеличить продажи удобрений на рынке Бразилии с 3 млн до 5 млн тонн благодаря наличию собственной дистрибуции.

Уралхим
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