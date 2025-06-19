Глава Росатома заявил, что большинство действующих атомных объектов Ирана не пострадали

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Большинство атомных объектов Ирана не пострадали от ударов, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

"В наших оценках большинство действующих объектов не пострадало, потому что находятся глубоко под землей", - сказал Лихачев в четверг журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

"Но косвенные опасности, такие, как потеря электроэнергии, неправильные действия персонала, могут оказать значимое влияние на безопасность любого атомного объекта", - заявил Лихачев.